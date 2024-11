El emotivo gesto solidario de Miguel Ángel Revilla que deberían copiar muchos políticos

El expresidente de Cantabria es un gran ejemplo de solidaridad. Miguel Ángel Revilla ha destinado los veinte mil euros que cobró por hacer de brócoli en "Mask Singer" a un proyecto que merece todos los elogios. Con ese dinero se va a construir en Uganda un hospital con cincuenta camas y un colegio para trescientos niños. Un gesto que le honra y que debería levantar la conciencia social de muchos políticos.

Revilla colabora regularmente con una asociación benéfica en aquel país y echa mano de su característica ironía al asegurar que “si alguien me ofrece otros veinte mil euros me visto de lo que sea, y destinaría ese dinero a causas solidarias. No me quedaría, al igual que ahora, con ni un solo euro”.

En la que supone la cuarta temporada de "Mask Singer" hemos visto disfrazados a personajes como Manuela Carmena, José Luis a Rodríguez “El Puma” o el “vigilante de la playa”, David Hasselhof.

Miguel Ángel Revilla en "Mask Singer" Atresmedia

La intervención de Revilla fue muy comentada. Salió bajo el disfraz de un brócoli al ritmo de una canción del músico Quevedo. Y cuando le preguntaron por qué se había prestado a esa actuación contestó rápidamente que por una cuestión solidaria. Naturalmente, se refería a su afán por ayudar en Uganda.

En un alarde sinceridad, reconoce que no escucha a Quevedo, que se decanta más por la música cántabra, asturiana y mexicana.