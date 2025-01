Gema López estalla contra su propio programa por el bebé de Almeida y Teresa Urquijo: "Me parece fatal"

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo están de celebración. El alcalde de Madrid y su esposa acaban de anunciar que pronto serán uno más en su familia, confirmando así que esperan un bebé. El líder popular no ha disimulado su alegría en su primer acto público, asegurando que “no me lo esperaba, la verdad. No esperaba todo lo que me ha pasado este año” y que se acogerá a la pertinente baja de paternidad que le corresponde una vez nazca el bebé.

La noticia se ha mencionado en todas las crónicas sociales de los principales programas de radio y televisión, y “Espejo público” no podía ser menos. Además, el formato de Antena 3 ha recurrido a la Inteligencia Artificial para adelantar cómo será el rostro del bebé de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, una propuesta que no ha hecho gracia a la copresentadora del espacio, Gema López.

“Ahora les desvelaremos cómo será el bebé del alcalde, cosa de la que yo estoy en contra. Lo digo en serio, me parece fatal”, ha expresado la periodista ante sus compañeros y los espectadores de “Espejo público”.

"Espejo público" desvela cómo será el rostro del bebé de Almeida y Teresa Uequijo Atresmedia

Una vez desvelado el rostro que la Inteligencia Artificial ha imaginado del bebé, Gema López ha explicado que no comparte estas iniciativas “porque genera expectativas”.

Las ganas de Almeida de ser padre

Pilar Rodríguez Losantos ha compartido en “Espejo público” una emotiva anécdota que refleja el profundo deseo que Almeida siempre ha tenido de ser padre.

“Recién salidos de la pandemia, cuando era considerado ‘el alcalde de España’, con los índices de popularidad más altos que se han registrado sobre un político, estábamos tomando algo en una terraza cerca de la Puerta de Alcalá cuando un amigo de Almeida se acercó y lo saludó”, ha comenzado contando la politóloga. “Se sentó con nosotros este amigo del colegio y no paró de elogiar al alcalde, comentándole que todo el mundo le quiere y que se encuentra en el mejor momento de su carrera política, a lo que Almeida sorprendió a todos y dejó incrédulo a su amigo cuando confesó que cambiaría su vida por la suya, que daría todo lo que tiene con tal de llegar a casa y detrás de la puerta le estuvieran esperando con un ‘hola papá’”, ha concluido Rodríguez.