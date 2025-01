"Espejo público" busca la reconciliación Griso-Terelu Campos con una pulla hacía Gema López

¿Visitaría Terelu Campos el plató de "Espejo Público"? El magacín de actualidad de las mañanas de Antena 3 ha podido hablar con la hija mayor de María Teresa Camposen busca de una reconciliación entre la maestra de ceremonias matutina de Atresmedia y la propia Terelu, que acabó con un recado en forma de pulla a la compañera del programa, Gema López.

La bandera blanca ondea por el horizonte

Durante toda la emisión del programa en el día de hoy se ha jugado con la posibilidad de que Terelu Campos apareciera en el plató de Antena 3 pero finalmente hemos tenido unas declaraciones a través de una entrevista a pie de calle y confesiones verbalizada por el compañero de Europa Press y contertulio del programa, Sergio Pérez.

Gema López, víctima en la reconciliación

La propia Terelu Campos pedía "perdón por un malentendido" con el programa, y se destacó su increíble amabilidad con el espacio de Antena 3, algo pocas veces visto como explicaba Alonso Caparrós. Sergio Pérez buscó una reacción de Terelu con Susanna Griso pero no la consiguió aunque sí conocimos que la aprecia por el cariño que tiene la presentadora a Carlo y además se reveló la verdadera opinión que tiene sobre su excompañera de "Sálvame", Gema López, que no salió muy bien parada, ya que espetaron en directo por mediación de Miquel Valls que ella "acepta las críticas y todos los comentarios pero no entiende las faltas de respeto constantes que tienen las personas que han trabajado con ella". Gema López no se quedó callada y respondió que "ha dado información que le ha podido molestar, pero nunca faltarle el respeto", invitándola a una charla entre ellas para ¿limar asperezas? Veremos si en un futuro no muy lejano ocurre.