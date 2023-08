Jordi González, sobre Mediaset: “El código ético es algo pasajero”

Jordi González volvió a la parrilla televisiva tras un año sabático que lo ayudó a refrescarse. A su vuelta se encontró con una Mediaset completamente distinta y decidió regresar a TVE, donde empezó su carrera. En una entrevista que concedió a "El País" no ha tenido problemas en mostrar su experiencia pasando por Mediaset.

El periodista en cuestión comenzó hablando de la imagen y sobre cómo se puede llegar a ser muy brusco en televisión, a lo que González respondió dándole la razón: "Hubo un jefazo, del que no diré el nombre, que le dijo a una presentadora: 'Vuelve dentro de 12 kilos'. A otra la obligó a ponerse pechos", cuenta para el medio.

El tema no acaba ahí, pues en otra ocasión, Paolo Vasile, antiguo CEO de Mediaset, obligó a Jorge Javier Vázquez a utilizar gafas sin necesitarlas: "Se operó la miopía y, cuando fue a presentar ‘Aquí hay tomate’ sin gafas, Vasile le dijo que se las pusiese porque tenía cara de mala persona y de hijo de puta", relata en esta ocasión para el medio.

Ha sido en el twitter de 'Algo pasa TV' donde se han hecho acopio de alguna de las declaraciones más duras que Jordi González ha hecho a la que fue su cadena al menos durante 25 años. En ellos se muestran fuertes críticas sobre algunos malos comportamientos que tuvieron con sus empleados. Habla de la censura que está implementando Mediaset y muestra la desconfianza del grupo sobre sus trabajadores: "La gente con la que trabajas tiene que ser de tu confianza. Y si confías tampoco necesitan un manual de instrucciones para trabajar. Hace muchos años, solo había tres cosas de las que nos prohibían hablar de forma crítica: de la Familia Real, de la lucha contra ETA y de El Corte Inglés. Eran temas tabúes", ha respondido así sobre el código ético que tratan de implementar, achacándole que se trata de algo pasajero.

También resulta reseñable el repaso que hace sobre su recorrido y alguno de los comportamientos que ha tenido en antena: "Cuando yo lo he hecho, me he dado cuenta de que he parecido un histriónico. Me pongo en los tímpanos del espectador y está ese grupo de nadies gritando todos a la vez, contaminando la emisión... Cuando he elevado la voz para pararlo me he dado cuenta de que parecía un histérico", ha reconocido. Esta consideración resulta irónica cuando en los comentarios de este post lees los comentarios de varios usuarios de Twitter, ahora X, y ves cómo los usuarios lo consideran "aburrido" y que "presentando los debates era un 'muermo' con ningún tipo de actitud".