Jorge Javier Vázquez desvela cómo liga ahora (y no son las apps de citas)

Jorge Javier Vázquez se ha sincerado en ‘De Viernes’. Se ha tomado en serio su papel como entrevistado, aunque reconoce que le resulta extraño sentarse al otro lado del plató, respondiendo las preguntas de Bea Archidona y Santi Acosta. Aun así, ya entrado en materia y tras confesar que incluso ha estado enfermo por la idea de sentarse esa noche aquí, ha repasado sus mejores momentos en televisión. Tras ver un vídeo resumen, asegura estar “muy satisfecho con lo que he hecho” y dice estar preparado siempre para “coger sus maletas” y despedirse llegado el momento de apagarse los focos y dejar paso a las nuevas estrellas. Algo que también parece aplicar al terreno amoroso, pues tras romper con su novio, con el que mantiene una excelente relación, ha dejado espacio a la llegada de nuevos amantes. ¿De dónde los saca?

En los inicios de su entrevista se ha querido definir, pues considera que la imagen que tiene el público de él dista mucho de la realidad. Y es que en la intimidad es mucho más introvertido de lo que se le presupone y lo que muestra en plató: “Siempre he pensado que si se hiciese una película sobre mi vida, el título sería ‘Nunca tendría que haber estado allí’. Porque yo por mi carácter, que soy la persona más tímida del mundo, una persona muy solitaria. En el trabajo, soy una persona que, ahora menos, me ha costado tener seguridad (…) mi trabajo es todo lo contrario a lo que yo soy en mi vida real. Desde bien pequeño he sido una persona muy muy solitaria”.

“Tu vida profesional la conocemos perfectamente Jorge, pero también vamos a la parte más personal y te vamos a preguntar por los amores”, le atajaba Bea Archidona. El entrevistado ha querido dejar claro para que no sirva de cebo que “pues vamos a acabar pronto”, lo que ha despertado carcajadas. “Vamos a hablar de tus amores”, adelantaba de nuevo tras regresar de publicidad, “es que tampoco ha habido muchos”, resumía el presentador, para añadir un detalle que les hará saber que no está mintiendo: “Fíjate que no me acuerdo de la última vez que dormí con alguien. Dormir, ya dormir eh”. Después pasa a explicar el motivo por el cuál no ha encontrado la persona idónea para dar este paso: “Como la última vez que me enamoré, (ha habido dos). La gente que me dice que se enamoró después de ver a la persona y coincidir con ella varias veces y tal, a mí eso nunca me ha pasado. A mí, o flechazo, de esos flechazos que te quedas … o no. Y yo desde el 2007 que conocí a mi ex, eso no me ha pasado nunca”.

Después ha recordado cómo conoció a su último novio, cuando entró en una tienda y quedó prendido de sus encantos a simple vista. Ahora bien, ese atractivo hombre no estaba soltero. “Yo pensé al verle es él. Pero él tenía novio. No me lo dijo, me lo ocultó. Anda el hijo puta”. Pese a ese inicio, todo fluyó, aunque no superó la prueba del tiempo. Siguen siendo muy buenos amigos, de hecho, reconoce que ahora P. se encuentra “en casa, porque hemos operado a una galga de una pata”. Ahora bien, deja claro que no hay opción a una reconciliación, “ni por mi parte ni por la suya”. De hecho, él le anima a que se eche un novio y cuando viajan juntos duermen en habitaciones separadas.

Pero la cuestión jugosa es cómo liga ahora Jorge Javier Vázquez. Y es que llega a confesar, aunque teme que esta cuestión pueda sentarle mal a su expareja, que cuando tiene una conquista echa a su ex de casa. Y es que no debe ser agradable llevarse a otra persona con su gran amor del pasado en la habitación contigua. “Entonces, ¿tú como ligas ahora?”, le pregunta a bocajarro Bea Archidona, a lo que él responde tajante: “Pues de rebote”. Después entra en materia y explica que “las redes sociales las he tenido, pero a mí sinceramente no me han cundido mucho. Ligo mucho de rebote y casi de casualidad”. Y eso que muestra su identidad sin problema alguno en los perfiles de las apps de citas, aunque muchos no se lo creen cuando se topan con él.