Jorge Javier Vázquez llega a ‘De Viernes’ entre pullitas y chanzas

“¿Quién me iba a decir a mí que iba a volver a la noche de los viernes?”, con esta pregunta se presentaba Jorge Javier Vázquez solo, como único y gran protagonista de ‘De viernes’. A sus primeras palabras le siguen tímidas risas de los presentadores, Santi Acosta y Bea Archidona, que se encuentran en el set de control, como así se muestran desde la gran pantalla que preside el plató. “No te me vengas arriba Jorge, porque este cortijo es nuestro”, le aclaraba el conductor del espacio. Por si no quedaba claro que esta es solo una excepción, su compañera le pregunta qué hacía los viernes. La estrella de Mediaset ha desatendido estos comentarios y al darse cuenta de que no estaba solo comentó: “¡Ah fíjate, dos okupas!”. Una divertida forma de mostrar una sana rivalidad, aunque en el trasfondo se entiende lo difícil que debe resultar estar como invitado en la que fuese su casa.

Al final terminó confesando que ahora “los viernes lo que hago es ponerme en el sofá, cogerme una bolsa de kikos bien grandes y conectar Telecinco. Empieza ‘De viernes’ y digo qué bien sienta estar en casa un viernes”, bromeaba. No obstante, parece que dice en serio que le viene muy bien haber podido descansar los fines de semana: “Hemos estado 13 o 14 años muchos viernes y sábados. Tantos años es complicado, porque al final llevas la vida distinta al resto de la gente y eso te va pasando factura. Siento que estoy recuperando mi vida”, sentenciaba Jorge Javier Vázquez, feliz por tener ocio, aunque también aliviado de poder continuar pisando los platós de la cadena, como no pueden hacer algunos de sus mejores amigos, otrora compañeros de aventuras en ‘Sálvame’.

“Un momento de respetuoso silencio”, pedía Santi para presentar con todos los honores a su antecesor, en palabras de su compañera: “Vamos a hablar de una persona, presentador, actor, empresario teatral, escrito también. De Jorge Javier Vázquez se ha dicho de todo: desde que es el Rey Midas de la televisión, hasta que es el inventor de la telebasura, ojo. Esta noche se sienta aquí en ‘De viernes’ con muchas ganas de hacer un buen repaso. Espero que nosotros no”, daban paso al vídeo que resumía su trayectoria en la cadena.

Ahora bien, Jorge Javier Vázquez parece no sentirse en su mejor momento para ofrecer la entrevista que acaba de comenzar. Y es que confiesa que está pasando por problemas de salud: “Llevo como dos o tres días con un dolor de oídos terrible, ayer hice la gala con un dolor horroroso. Esta mañana me he levantado hasta con ganas de llorar y yo pensaba, madre mía será la emoción de venir otra vez a los viernes. Y estaba mi ex en mi casa y digo es que estoy muy triste y se me están removiendo las cosas y tal después de 14 años”. Pese a toda esta queja inicial, al final parece que ha solventado rápido su malestar: “He llegado aquí, he ido al servicio médico, me han pinchado y chico estoy fenomenal y ni tristeza ni nada”. Así, se pusieron en materia y comenzaron a rememorar viejos tiempos, anécdotas de lo sucedido años atrás. Desde sus inicios como colaborador hasta su ascenso vertiginoso como estrella, cuando él brillaba sin que le hiciesen sombra.