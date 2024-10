Lydia Lozano desprecia a Terelu Campos como presentadora

Por fin, Lydia Lozano ha desvelado lo que piensa realmente sobre Terelu Campos. Y sus palabras son un ataque furibundo a la actual colaboradora de “De viernes”. En una charla en el pódcast de Nagore Robles, la popular periodista asegura que “nunca me he sentido a gusto con Terelu como presentadora. Parecía que le daba igual lo que yo dijese cuando coincidíamos en el plató, y eso jode mucho. Además, me ponía muy nerviosa, porque pensaba que si no me estaba escuchando la presentadora, en casa se han ido a hacer pis. Creo que nunca le he importado nada, pero me viene muy bien, así, cuando me la encuentre, no la tengo que saludar”.

Una fuente cercana a las dos protagonistas de esta noticia nos ratifica lo anterior: "En 'Sálvame' se notaba la escasa empatía entre ellas, no había el menor feeling. Nunca fueron amigas, si acaso compañeras de compromiso. Nada más. Por eso no extraña lo que Lydia manifieste sobre Terelu. Demuestra su nula simpatía hacia ella".

Lozano también arremete hacia otro presentador, Santi Acosta: “No me transmite nada, se nota que no disfruta con su actual trabajo en televisión. Pero, si no te gusta el mundo del corazón, no aceptes presentar ese tipo de programas”.

Lydia Lozano 'Mañaneros'

Por lo que sabemos, a Terelu le da igual la opinión que Lydia pueda tener sobre ella. Ni le afectan ni le preocupan sus palabras en su contra. Pasa totalmente de la periodista más “llorona” del mundo televisivo. Lo único que le extraña es esta salida de tono de Lozano a estas alturas de la vida.