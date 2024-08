Lydia Lozano arrastra a Terelu Campos y Alejandra Rubio al dar su opinión

Terelu Campos ha logrado hacer sombra, en parte, a su hija Alejandra Rubio. La joven estaba en boca de todos por su embarazo, más ahora que se ha desvelado el sexo del bebé que espera con Carlo Costanzia y el mosqueo de su tía, Carmen Borrego, porque se ha dañado supuestamente su derecho a la intimidad. La presentadora ha logrado hacer más ruido si cabe y desviar toda la atención hacia su persona. A través de una jugosa y bien remunerada exclusiva en la revista ‘Lecturas’, se quejada de su delicada situación económica. Dejaba claro que no estaba arruinada, pero sí que le costaba mucho llevar el alto tren de vida de antaño, permitiéndose tan solo un lujo en su día a día: una persona de limpieza en casa. Claro está, sus palabras han venido seguidas de polémica y ácidas críticas por no entender lo privilegiada que es en comparación con el común de los mortales. Críticas a las que se ha sumado Lydia Lozano.

Terelu Campos Gtres

Otrora amigas y compañeras de plató en ‘Sálvame’, Terelu Campos también ha cabreado a Lydia Lozano. De hecho, parece que ha mosqueado a todos sus antiguos compañeros, pues se ha enzarzado con todos ellos. Con Belén Esteban ha roto lazos definitivamente, después de que ella incluso le bloquease y le impidiese ponerse en contacto. Con Kiko Matamoros se han entretenido a encontrarse parecidos razonables entre insultos y reproches varios. María Patiño está muy decepcionada con su cambio de actitud. Ahora es Lydia la que quiere dar su opinión y, como cabría esperar observando la tendencia reinante, también ha sido muy dura con la hija de María Teresa Campos. Entre otras cosas, por mentar a su madre en cada entrevista y hacer del dolor que experimenta un negocio en el papel cuché.

A Lydia Lozano no le ha sentado nada bien que su examiga vaya diciendo que hace “malabarismos para sobrevivir” y que ha tenido que ajustar sus gastos a los nuevos ingresos. Más después de conocer que Terelu cobra mucho más que ella en ‘Mañaneros’, que las ofertas de trabajo no cesan y que tiene el desahogo de poder contar con las exclusivas siempre que desee una inyección de dinero a su cuenta corriente: “Creo que volver a hablar de su madre en una exclusiva y decir que ha hecho malabarismos para sobrevivir… Creo que una tía que tiene trabajo no hace malabarismos”. Pero la periodista no se queda ahí en su empeño de demostrar que la situación que ha pintado en la revista no es tan grave como quiere hacer ver: “Creo que a Terelu le va muy bien, ha hecho un muy buen contrato en ‘De viernes’ y ya está. Creo que fue de las primeras que se fue de Telecinco y la contrató TVE, hizo un homenaje a su madre y ya está. Y si para seguir viviendo tiene que hacer una exclusiva y volver a hablar de su madre…”.

Lydia Lozano 'Mañaneros'

terelu

Pero Lydia Lozano no solo ha criticado a Terelu Campos por quejarse de una supuesta precariedad económica que pocos se han creído. O por hablar de la delicada salud que tenía su madre y cómo es su vida ante su ausencia. También ha querido poner el foco en cómo Alejandra Rubio no es congruente con sus palabras y que mientras reclama su derecho a la intimidad, también la vende por fascículos en el kiosco rosa en formato exclusiva. Así lo hizo cuando anunció su embarazo con Carlo Costanzia en la portada de la revista ‘Hola’, saltándose su propia norma de no alimentar lo que considera un circo mediático: “Decir que nosotros hablamos mal de Alejandra… Alejandra ha salido en una portada, cosa que ella decía que nunca haría. Entonces, nosotros hemos criticado eso, pero ella no se tiene que enfadar con nosotros por comentar lo que ha hecho su hija. Igual que ella ha comentado otras portadas de otras personas, es que nos dedicamos a esto, pero claro, cuando es de tu familia, te duele”. Eso sí, aunque entienda su sufrimiento, lo tiene intención de restarle un ápice a la intensidad, porque se mantiene firme en que “ya la he visto en cuatro portadas a la hija, entonces que no me digan nada, porque se ha llevado una pasta”, sentencia.