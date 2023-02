Lydia Lozano sufre su peor crisis tras cuestionarse la relación con su marido

Lydia Lozano no olvidará la tarde de este miércoles ocho de febrero. Tras unos meses de lo más tranquilos para ella, el programa 'Sálvame', y más concretamente su compañera y amiga Carmen Alcayde, ha desvelado que ella y su marido Charly han sido vistos recientemente en un conocido local "de intercambio de parejas", y lejos de tratarse de una ocasión puntual, algunos testigos presenciales aseguran que acuden a este tipo de locales con cierta frecuencia.

Charly y Lydia Lozano Gtres

Lydia, que en ese momento se encontraba en su casa disfrutando de su día libre, llamaba a Alcaide para manifestarle su enfado por "no defenderla" y por "haber hecho un circo de algo así". Y es que, aunque el tipo de relación que mantienen la colaboradora y su esposo siempre ha estado en boca de todos, Lozano ha desmentido en varias ocasiones que mantengan una "relación abierta".

Si bien es cierto que desde "Sálvame" se ha hecho uso del humor para tratar esta información, la protagonista se encuentra bastante afectada. A pesar de esto, este jueves ha acudido a su puesto de trabajo de colaboradora para hacerle frente a todas estas habladurías.

Visiblemente afectada y sin poder contener las lágrimas, Lydia ha desmentido de nuevo que acuda a este tipo de locales con el fin del intercambio. También ha asegurado que durante todo el tiempo que ha estado con Charly nunca ha estado con otra persona. Además, ha aprovechado para cantarle las cuarenta a todos aquellos que amenazan con poner en peligro su relación, incluido Jimmy Giménez-Arnau, íntimo amigo del marido de Lydia. Al verle, la colaboradora ha abandonado el plató, y ha estado a punto de irse de los estudios de Mediaset: "Hay veces en la vida que hay que decir que no. No quiero escuchar a Jimmy y no quiero que hable de Charly", desliza sin parar de llorar.