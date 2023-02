Lydia Lozano, "con un ataque" tras desvelar en "Sálvame" su mayor secreto con Charly, su marido

Los espectadores de "Sálvame" están más que acostumbrados a que los colaboradores del programa se conviertan en inesperados protagonistas de las informaciones que se tratan, y, como suele ser habitual, en la tarde del 8 de febrero ha llegado el turno de Lydia Lozano. Su compañera y amiga Carmen Alcayde ha desvelado que Lydia Lozano y su marido, Charly, han sido vistos recientemente en un conocido local "de intercambio de parejas", y lejos de tratarse de una ocasión puntual, algunos testigos presenciales aseguran que visitan el lugar "frecuentemente".

Los rumores en torno al tipo de relación que mantienen la periodista y su esposo circulan desde hace tiempo, y Lozano siempre ha desmentido que sean "una pareja abierta". Sin embargo, esta nueva información apunta a la dirección contraria, aunque, como ha explicado Kiko Matamoros: "Puede que su relación no sea abierta porque hacen el intercambio juntos, no cada uno por su lado...". "Con razón han durado tanto tiempo juntos", ha exclamado Jorge Javier Vázquez.

Lydia Lozano UAT GTRES

Aunque desde "Sálvame" se ha utilizado un tono de humor para tratar esta "noticia", a Lydia Lozano no le ha sentado nada bien que se haga público el mayor secreto de su relación con Charly. De hecho, tal y como ha narrado la propia Carmen Alcayde, la colaboradora, que en ese momento no se encontraba en el plató, la ha llamado enfurecida y "con un ataque" por culpa de esta traición. "Yo a ti nunca te hubiera hecho esto", le ha espetado. "Ya tienes una amiga menos", le ha hecho saber Charly.

Según el testigo que ha intervenido en "Sálvame", no es Lydia Lozano la única que ha visitado ese local de intercambio de parejas, sino que Kiko Jiménez ha hecho lo propio con Sofía Suescun. Sobre este último tertuliano, el confidente sostiene que "es bisexual" y apoya su versión en el hecho de que "le he visto interactuar tanto con hombres como con mujeres". "¡Al final me lo hago!", ha celebrado Jorge Javier Vázquez.