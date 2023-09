El supuesto hijo ilegítimo de Manolo Escobar vuelve a la carga con nuevas ‘pruebas’

Juan Montiel ha vuelto a la cara este miércoles 13 de septiembre desde el programa de Sandra Barneda, ‘Así es la vida’. La presentadora ha conectado con el que se presentó a mediados de verano como el hijo de Manolo Escobar, aunque aún no ha terminado las formalidades necesarias para presentar la correspondiente demanda de paternidad ante la justicia. A la espera de que dé este decisivo paso que desvelaría si finalmente es hijo ilegítimo o no del cantante, el que se vende ya como su hijo, aunque sus pruebas aún son vagas.

Juan Montiel con Manolo Escobar Así es la vida

Ahora, para que su caso no caiga en el olvido antes de dar el salto a la justicia, Juan Montiel ha compartido con el citado programa unas fotografías que considera reveladoras. Y es que en ellas se evidenciaría el parecido físico existente entre él y quien considera su padre. Un hijo nacido fruto de una supuesta relación extramatrimonial que tuvo lugar, según él, cuando su madre conoció a su ídolo diez meses antes de que naciese. Sin embargo, le está costando encontrar lo necesario para presentar la demanda de parentesco: “El abogado está investigando y no quiero inmiscuirme, pero no sé en qué punto de la investigación está”, mantiene como excusa para no dar mayores detalles sobre el proceso puesto en marcha.

Juan creció junto a un hombre que le quiso como a su propio hijo, hasta que hizo una pregunta equivocada: “Cuando le pregunté por la fecha del 8 de agosto de 1970 me dejó de hablar y no ha habido manera de contactar con este señor. Se niega a hacer cualquier cosa”. Aun así, finalmente sí le confirmó sus sospechas: “Quien decía que era mi padre me confirmó que no lo era con una serie de preguntas que le hice”. De hecho, no es la única persona de su entorno que ha dejado de prestarle su apoyo en su lucha por saber si Manolo Escobar es quien él cree: “Todos me han dejado de lado, porque sabían que no era de la familia, ahora entiendo la explicación”.

Manolo Escobar Connie G. Santos La Razón

Pese a todo, él sigue empeñado en llevar su verdad donde sea necesario, aunque su paso por la justicia se le resiste. Por ello, narra una vez más cómo se enteró de que el cantante podría ser su auténtico padre: “Me vino un chico cantando El ‘Porrompompero’ porque decía que yo le recordaba a Manolo Escobar y me vino la pregunta que le hice a mi madre con diez años cuando me contó la historia de que estuvo en su camerino, si él era mi padre”. La madre le dejó claro que su encuentro con el artista se produjo mucho antes de su nacimiento, pero él no la ha creído: “Averigüe el día que se habían conocido y fue 10 meses antes de que yo naciera, ¿por qué mintió? Por eso he investigado”, sentencia.