Cruce de tensas palabras entre la hija de Manolo Escobar y el hombre que dice ser su bastardo

Hace tan solo unos días atrás, Julián Montiel utilizaba el altavoz que suponen los medios de comunicación para presentarse al público como supuesto hijo de Manolo Escobar. Tal es su sospecha de ser hijo ilegítimo del artista, que falleció hace ya una década atrás, que ha solicitado a la familia del cantante que le faciliten el proceso para hacerse las correspondientes pruebas de paternidad que verifique el vínculo de parentesco y así salir por fin de dudas. Así lo ha mantenido también este mismo miércoles en ‘Y ahora Sonsoles’, al expresar que está “intentando averiguar, investigando porque no he tenido la respuesta que quería por parte de la familia de Manolo Escobar”, lo que un día su madre se lo “insinuó”, porque “no podía decírmelo”.

El propio Julián ha confesado que fue “descubriendo en un diario” que su madre y el afamado artista “se conocieron en el camerino y se vieron en un hotel a partir de septiembre del 70 hasta el año 72, que fue cuando terminó todo por la enfermedad de mi madre”. Esta incertidumbre sobre quién puede ser su padre y la posibilidad de que éste fuese el cantante le está pasando factura emocional: “Estoy pasándolo muy mal, porque tengo el derecho de salir de dudas con tantas cosas que tengo”, se reafirma.

Asegura que su búsqueda de la verdad no viene motivada por un interés económico. Es por eso que le cuesta entender la negativa de Vanessa, la hija del cantante, a realizarse las pertinentes pruebas que le sacarían de dudas: “No quiso hablar conmigo, me bloqueó en el grupo de fans de Manolo Escobar, después hable con ella por Instagram y me bloqueó. Nadie de la familia quiso hablar conmigo”.

El programa de Sonsoles Ónega se ha puesto en contacto con la propia Vanessa García Marx, hasta la fecha única hija reconocida, que dice sentir “vergüenza ajena lo que está haciendo este señor”. Ella tiene clara la honorabilidad de su padre, por lo que parece bastante cabreada: “Me parece muy bien si él cree que tiene dudas, y ya para empezar, no tiene ni idea de cómo era un camerino en los conciertos de mi padre, que estaban a tope de gente y era imposible mantener una relación de ningún tipo y menos sexual”, sentencia con rotundidad.

Además, no quiere entrar en dimes y diretes y prefiere aparcar la polémica a un lado: “Que coja el camino correcto, que vaya a la justicia como está haciendo, pero que ya en medios de comunicación aparezca y que aparezca también su abogado hablando, cuando este señor todavía no sabe ni siquiera si tiene pruebas para poner la demanda”, alega. Cree que lo que busca el que se presenta ahora como su hermano es “ensuciar el nombre” del cantante y que “no me da ninguna credibilidad, yo sí que pongo la mano en el fuego por mi padre, no a nivel de fidelidad, sino por cómo era él de honesto y de buena persona. Si mi padre hubiera sabido que tenía un hijo, lo hubiera hecho y no lo hubiera ocultado, y encima que le he oído que le iba a visitar cuando era pequeño en Palma de Mallorca”, duda Vanessa de este nuevo testimonio.

Pese a todo, Julián Montiel desea ir a por todas, no solo ante un juez, sino también mediáticamente, porque incluso dice ser digno sucesor de su talento: “La mayor herencia, si se demuestra que soy hijo de Manolo Escobar, la sangre y los dones que él me ha dado, porque además de cantar, sé imitar”. Por eso le pide a la que sería su hermana si se demuestra el parentesco, que “se calme un poco, qué dice de vergüenza ajena, tendría que estar emocionada de que yo pueda ser hijo de Manolo Escobar, sería una bendición. Ha tenido que ser así, un milagro de Dios para que yo supiese todo esto”, continúa.