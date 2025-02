Terelu Campos pone rumbo a Honduras: ficha por ‘Supervivientes 2025’

Las quinielas estaban ahí, pero pocos podrían imaginar que Terelu Campos fuese a dar el salto del helicóptero que la convirtiese en concursante de pleno derecho de ‘Supervivientes 2025’. La colaboradora de ‘De viernes’ ha emplazado en su programa el anuncio de su fichaje, después de semanas de negociaciones y tras haber tratado de hacer oídos sordos a los rumores que ya le hacían como habitante de los Cayos Cochinos. Desde el espacio de Telecinco se ha ido eliminando uno a uno a los colaboradores hasta que tan solo ha quedado la hermana de Carmen Borrego como firme apuesta de la cadena para esta edición de infarto. Siguiendo los pasos de su hermana, está convencida de que dará lo mejor de sí misma y que durará mucho más que ella, aunque no lo tiene complicado, pues estuvo tan solo tres semanas, una de ellas en la comodidad de un hotel.

Lo hace quizá en el peor momento personal, pues Terelu Campos deja en casa a su nieto. El hijo de Alejandra Rubio le ha conquistado en todos los sentidos y reconoce que no estar a su lado es lo que más le rompe el corazón. Y es que esta semana ha ido a despedirse de él antes de hacer las maletas y poner rumbo a Honduras. Le atormenta que no puedo disfrutar de él, pues estaba dormido y no quería despertarle, pues su hija se le echaría encima. Pese a todo, afronta la aventura con muchas ganas, dispuesta a participar en cada prueba que el reality le proponga y a superar el reto más duro, que es la convivencia con sus compañeros.

“Soy Terelu Campos, presentadora y colaboradora y este año, aunque nadie se lo espera, participo en ‘Supervivientes’”. Con este mensaje se presenta la protagonista en el vídeo oficial del reality, que dará comienzo el próximo 6 de marzo, aunque con sus estrellas ya en suelo hondureño. Por el momento se conocen tan solo 11 de los concursantes de esta trepidante edición en el que Terelu será, sin duda, la gran estrella. Competirá con otros nombres propios como Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew, Samya Aghbalou y Ángela Ponce. Estos son los confirmados oficialmente, aunque ya hay otros muchos sonando como posibles fichajes, aunque la cadena está dando sus nombres a cuentagotas.