El total desinterés de Isabel Preysler por el estado de salud de Vargas Llosa no quita el sueño al Nobel

Ni una llamada, ni el menor interés, aún sabiendo el delicado estado de salud de su expareja sentimental durante siete años. Isabel Preysler ha pasado olímpicamente de Mario Vargas Llosa, que ayer era dado de alta en el hospital Ruber Internacional, tras superar su segundo covid-19.

Pero el Nobel ni se inmuta al manifestar que “no he echado de menos ninguna llamada”, en clara referencia a la pregunta de si le molesta que Isabel no se haya interesado por su situación en unos momentos tan difíciles.

Es el hijo del escritor, Gonzalo, quien deja constancia de que la Preysler no se ha preocupado por su padre en estos días en los que la familia recibió multitud de llamadas para saber cómo se encontraba Mario.

Mario Vargas Llosa saliendo de la clínica Ruber de Madrid tras recibir el alta GTRES

De todas formas, ya hemos publicado en esta web que los hijos de Vargas Llosa y su ex mujer, Patricia, “huyen” de todo lo relacionado con la "Reina de corazones", es evidente que no quieren saber nada de esa mujer.

Pero, las críticas contra la socialité se suceden por su actitud “pasota”, y no les valen las excusas de que ha estado muy ocupada ayudando a su hija Tamara con los preparativos de su boda, que tiene lugar este mismo sábado en la finca familiar de Aldea del Fresno.

Ni los buenos recuerdos de la relación finiquitada sirven para que la novia espere en su enlace a quien ella llamaba con cariño tío Mario.