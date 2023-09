‘GH Vip 8’: Laura Bozzo se olvida de las cámaras y protagoniza el topless más viral

Laura Bozzo, la estrella de la televisión peruana, aterriza en España para formar parte del elenco de famosos de ‘GH Vip 8’. Ya lo dejó muy claro a su llegada a la casa de Guadalix de la Sierra, iba a hacer mucho ruido, iba a provocar auténticos terremotos y, en sus propias palabras, “voy a incendiar la casa, que se preparen”. Pues no ha tardado ni un par de horas en cumplir con su advertencia y convertirse en el fenómeno viral de la edición y no solo por amenazar con abandonar la convivencia tan solo una hora después de comenzar su aventura, sino porque se olvidó por completo dónde se encontraba y protagonizó el primer topless.

Laura Bozzo Instagram

“¿No te da cosa?”, le preguntaban extrañados a Laura Bozzo por el hecho de estar quitándose la ropa en el vestidor sin mayor pudor, dejando su anatomía al descubierto poco a poco. Ella, de forma muy natural, reacción: “¡Ahhhhh! Me olvidé de las cámaras” y es que la presentadora estrella de Perú antes de tener tantos problemas con la justicia, se siente cómoda frente a las cámaras. Su carrera se ha desarrollado en un plató de televisión, pero también se ha metido de lleno en el mundo de los realities, participando en alguno, ganando incluso uno de ellos, para ahora probar suerte en España.

Parece que poco o nada le importa que decenas de cámaras estén enfocándola. Laura Bozzo no ha comenzado el concurso con buen pie, porque no le ha hecho gracia la mecánica propuesta, que ha determinado que pasé en el subsuelo, en la zona pobre y arcaica de la casa. Tendrá que renunciar a las comodidades y no le gustó, por lo que pidió hablar con la organización para activar el protocolo de abandono. No hizo falta, después comenzó a sentirse más cómoda, lo que se demostró cuando se quitó la ropa dejando su cuerpo al descubierto: “Estaba en tetas, literal en tetas”, confiesa ella después al resto de sus compañeros, incrédula por el despiste que le ha hecho ser la reina de las redes sociales en el estreno de ‘GH Vip 8’.