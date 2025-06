Bochornoso espectáculo al confesar cuánto dinero meterán los compañeros de ‘TardeAR’ en el sobre de boda de Marta López

Poco a poco se van desvelando los secretos de la boda de Marta López, quien planea darle el sí quiero a su chico, Alejandro Huerta. A los pocos meses de comenzar su romance él hincó rodilla derecha en el suelo, desenfundó el anillo y le pidió matrimonio. Ella dijo “sí” y ahora que ya han celebrado su primer aniversario como novios, están a un paso del altar, a finales del presente mes de junio.

“Ha surgido todo y estoy muy feliz, muy emocionada y muy contenta. Estoy como loca, o sea, estoy trastornada. No tengo tiempo para nada, de verdad. Entre tres niños, la tele y todo lo demás, me va a pillar el toro. No duermo por las noches”, reconocía Marta López, que perdió el sueño especialmente tras desvelar quién sí y quién no iría a su boda. No todos sus compañeros de ‘TardeAR’ tienen su invitación. Dejó fuera a Antonio Canales Rivera, pues su affaire del pasado hacia que su presencia en su gran día fuera incómodo. Tampoco Frank Blanco, aunque después del revuelo el presentador finalmente fue convidado a acudir. Aceptó, aunque al ser un viernes le será imposible: “No quiero que me lo agradezcas, lo que quiero es el regalo”, le dice este miércoles cabreada por lo que entendió como una encerrona. Ahora, la pregunta incómoda es cuánto dinero meterán en el sobre a modo de regalo.

Marta López en una imagen de archivo Gtres

El dinero de los colaboradores de ‘TardeAR’ para la boda de Marta López

Desde el programa de Telecinco han propuesto “un juego”. Aunque no a todos les parecía divertido participar. La idea era escribir en una pizarra cuánto dinero van a poner a modo de regalo, algo que a muchos les ha resultado una encerrona pública. “Menciona a Hacienda, que estamos aquí hablando de dinero”, se mofaba Cristina Tárrega, que ve “una ordinariez”, a lo que la novia, Marta López, dejaba claro que “los más tacaños son los de la tele”. No hablaba en broma, pues lo decía muy en serio.

Antes de escribir, se pone de relieve que habrá exclusiva en una revista, lo que supone ya un ingreso importante en la cuenta corriente de la pareja: “Pon lo que quieras, pero no pongas excusas”, se quejaba Marta. Dicho todo esto, el primero en mostrar la cantidad es Frank Blanco, que deja claro que no fue invitado y que encima no podrá ir. Por eso cree justo que con dar 150 euros está más que generoso. “Hay que ser cutres siendo el presentador”, le recrimina Leticia Requejo, que en su pizarra ha puesto 500 euros. Por su lado, Verónica Dulanto, amiga íntima de la novia, dice que al no poder ir, no dará dinero, pero sí que “haré un detalle, pero no diré cuál”. No le sentó bien a Marta.

Cristina Tárrega también apuesta por algo simbólico, que puede tener un gran valor o nulo: “Una obra de arte para los anales de tu vida”. Tampoco puso cifra Marisa Martín Blázquez, que se reserva el montante que piensa incluir en el sobre: “Me parece una ordinariez hablar de dinero. Ellos lo van a saber”. Raquel Bollo tampoco se moja y dice que el mejor regalo posible es “mi presencia, pues es más importante el valor sentimental que el económico”. Le llega el turno a Boris Izaguirre, que está dispuesto a desembolsar 600 euros, pero matiza que “somos dos, son 300 por cabeza”.

José María Almoguera no está invitado a la boda de Marta López, pero quería jugar. De ahí que estaría encantado de poder regalar “un billete de avión por si el novio quiere desaparecer”. El más generoso será Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’, que anuncia que dará 2.000 euros y una portada en su revista, vía exclusiva. Marta López aplaude su gesto: “Siempre ha habido clases, di que sí”. El chasco se lo lleva al ver el reducidísimo montante que piensa dar Miguel Ángel Nicolás: 0 euros. Algo que no sorprende nada a la novia, que deja claro que no se casa “por hacer negocio”, aunque sí que se va a llevar un buen pellizco por su `sí, quiero’.