Eduardo García: de Josemi en ‘Aquí no hay quien viva’ a camarero en un bar de Toledo

Con tan solo 12 años, Eduardo García Martínez se coló en los hogares españoles con su papel estrella en la serie ‘Aquí no hay quien viva’. Para la horda de fans que atesora la mítica serie de Antena 3, él siempre será Josemi, ese niño avispado que tenía a sus padres con los nervios crispados y a sus vecinos como cómplices y víctimas de sus fechorías. Después el joven actor continuó su carrera televisiva tras el salto de la comedia a Telecinco, ahora como ‘La que se avecina’, pero el personaje de Francisco Javier no se ganó la misma simpatía. Así, después de varias temporadas desapareció de la trama y él apostó fuerte por la música. Su propuesta tuvo una escasa acogida por parte del público y ahora ha cambiado radicalmente su vida, alejándose de los focos y dedicándose a la hostelería.

Eduardo García Martínez como 'Josemi' Aquí no hay quien viva

Eduardo sabe lo que es dar un giro radical a su vida y tener una buena capacidad de adaptación al cambio. Después de dedicar su infancia y adolescencia al mundo de la actuación, quiso probar suerte en su faceta como rapero, lo que tuvo relativo éxito bajo el nombre artístico de Josemi. Y es que sí que logró hacer mucho ruido con su música, aunque más aún con el videoclip del tema ‘Los burlaos’, lo que le granjeó una gran polémica en 2015. Perdidos ya los rasgos infantiles con los que se ganó la simpatía de los espectadores, se mostraba como rapero ya convertido en un hombre, con una actitud desafiante ante las cámaras mientras manipula y consume drogas tranquilamente con sus amigos, mientras suena su tema. Un vídeo que se ganó un sinfín de críticas por considerarlo incitador al consumo de estupefacientes que, entre fans y detractores suma más de 330.000 reproducciones en YouTube.

El escándalo pasó factura a su carrera musical y sus siguientes videoclips y canciones no despertaron tanto interés, incluso después de cambiarse el nombre a Dudu. Así optó por alejarse del foco y comenzar una vida anónima como camarero en un bar de Toledo, como así publica ‘El Periódico de España’. Ya no desea ser conocido por los personajes a los que ha dado vida en la ficción o en la música, sino ser simplemente Eduardo García Martínez, como así ha dejado constancia ya en alguna entrevista. Por ejemplo, la que concedió al programa Vodafone Yu al que acudió cuando ya estaba viviendo detrás de las cámaras: “Campeón y campeona, Josemi no existe, es Eduardo García, que va a trabajar, como cualquiera que va a currar, interpreta a Josemi”. Ahora aparca a Josemi, también a Dudu, su versión rapera, para ser simplemente él.