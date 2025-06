Kiko Hernández rompe a llorar por lo que le dice su marido Fran Antón en directo de él

Kiko Hernández siempre ha sido muy celoso de su intimidad, hasta que Fran Antón apareció en su vida. Bueno, al menos sí cuando anunció su boda con él, relajándose a la hora de ocultar sus secretos. Ahora vive más abiertamente su relación y también se permite el lujo de dar detalles sobre la crianza de sus hijas, a las que antes siempre mantenía en un discreto segundo plano. Pero quizá no tenía previsto lo que iba a suceder este miércoles en ‘Ni que fuéramos Tentáculos”.

Carlota Corredera, buena amiga de su colaborador, no ha desaprovechado una oportunidad de oro que se le ha presentado de improviso. Fran Antón se encontraba en el ‘pisito’ que les sirve como plató, concretamente en el balcón. No quería aparecer en el plano, pues acudía en calidad de acompañante, para estar junto a su esposo mientras éste trabajaba frente a las cámaras. Pero, por sorpresa, terminó siendo el protagonista indiscutible del día. La presentadora le interceptó y le hizo una improvisada entrevista que ha provocado incluso que Kiko Hernández terminase llorando a lágrima viva.

Fran Antón y sus preciosas palabras a Kiko Hernández

“Siento mucho este atraco”, se excusaba Carlota Corredera que, en realidad, no lo sentía en absoluto. No iba a dejar escapar una oportunidad como esta para entrevistar a Fran Antón. Y es que sin esperarlo ha ofrecido su primera entrevista en televisión. La presentadora lo primero que quiso saber es qué piensa el colaborador de ella y qué opina detrás de cámaras, en la intimidad, sobre ella: “Cuando yo lo conocí, que todavía estaba en ‘Sálvame’, hablaba muy bien de ti. Luego se enfadó contigo por la boda y ahí estaba. Se puso muy grinch cuando supo que iba a presentar contigo”, desgranaba sin reparo alguno y sin censurarse en absoluto.

“Tiene un carácter, tiene un orgullo… pero hay que quererle así. Tenéis una química televisiva que muy poca gente tiene. Yo le veo feliz, le veo a él. Ahora está en un momento profesional muy bueno, que está relajado, que hace el tonto, se divierte”, concede el marido, orgullo del cambio que ha visto en Kiko Hernández. Y es que considera que ha cambiado mucho con el paso del tiempo y este cambio ha sido a mejor: “A mí me preguntaban mucho cómo podía estar con él. Yo me relaciono solo con gente de mi gremio, a mí no me gusta llamar la atención, pero al estar con él me ponía en el punto de mira. Al final, yo veía a ese Kiko en ‘Sálvame’, que tenía un papel, pero aquí le veo en su papel, pero más a él. En general es divertido, sí que es verdad que cuando se le cruza un cable mejor irte”, decía sincero.

Mientras Fran Antón hablaba sin mordaza, Kiko Hernández no podía contener la emoción: “Me emociona, porque es muy bonito. Esto que habéis hecho hoy… a él le han puesto talones en blanco, le han llamado del ‘Deluxe’, ‘Supervivientes’, ‘Gran Hermano’, de todos lados. Que hoy lo haga aquí, lo interpreto como un gesto de amor, porque siempre se lo han ofrecido”, le reconocía el mérito de haber sabido guardar silencio hasta ahora. Fran se excusa: “Yo estoy en la fase de perfil bajo. A mí me daba rabia, porque yo soy actor, directo y hago mi trabajo y ese prejuicio está todo el rato. Antes me dolía un poco, pero ahora ya paso de todo. Hubo un momento que le dije que no podía más. Mi gente no me decía nada, pero había gente que creían que estaba con él por algo de interés”.

Es más, Kiko Hernández reconoce que incluso le alertaban de que se “estaba cargando su carrera” como actor y que su relación le estaba perjudicando profesionalmente. Sin embargo, Fran Antón lo apostó todo por el amor, uno que ha subrayado en directo desde TEN: “Es especial en todos los aspectos. Yo le quiero mucho”.