Vídeo: Leticia Sabater agredida sexualmente en pleno concierto

En un reciente concierto ofrecido en Girona, Leticia Sabater se vio inmersa en una situación altamente controvertida que ha generado un revuelo significativo en las redes sociales. La artista, conocida por invitar a uno de sus seguidores a subir al escenario y despedirlo con un beso en los labios, se encontró enfrentando lo que podría ser considerado legalmente como una agresión sexual.

Durante el concierto, después de llevar a cabo su rutina habitual de interactuar con sus fans, un individuo se abalanzó sobre Leticiaen busca de un beso que claramente no fue consensuado. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran a la cantante tratando de disuadir a su seguidor con un manotazo, lo que ha dejado a muchos testigos presentes en el evento con sentimientos de incertidumbre y temor.

La situación se tornó aún más tensa cuando algunos pensaron que los guardias de seguridad que acompañaban a la artista en sus conciertos tendrían que intervenir para evitar que las cosas se volvieran aún más violentas.

Leticia Sabater ha hablado públicamente sobre el incidente y ha declarado: "Me encuentro perfectamente. Siento que, fruto de la euforia, se le fue un poco la pinza y no lo justifico, pero le puede pasar a cualquiera. Al final, estamos en un concierto, todos con la adrenalina muy alta, y hay que tener en cuenta esa situación. No lo justifico, pero todos podemos cometer errores en algún momento".

La cantante también ha agradecido el apoyo y el cariño de sus seguidores y de los medios de comunicación que han estado a su lado desde el primer momento. Leticia enfatiza que no desea que este incidente borre el éxito que tuvo en ese concierto y no cree que se deba darle más importancia de la necesaria.