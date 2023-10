Leticia Sabater defiende a Aitana por las críticas a sus sensuales bailes

Poco a poco, Aitana va dejando claro que ya no es la niña que salió en 2017 de la academia de ‘Operación Triunfo’. Algo que es evidente ya en su puesta en escena sobre el escenario, lo que le está granjeando un sinfín de críticas en las redes sociales. Sus coreografías están ahora en boca de todos después de comenzase su gira ‘Alpha Tour’ en Valencia, y es que ya hay voces que aseguran que sus sensuales movimientos no son aptos para todos los públicos. Se habla de “bailes demasiado sugerentes”, “coreografías provocativas” o “escenas subidas de tono”, lo que ha supuesto un animado debate en las redes sociales entre los detractores de estos movimientos y los fieles de la artista. Entre este último grupo está, por supresa, Leticia Sabater.

No a todos les ha gustado ver a la dulce Aitana bailando sensualmente con su elenco de bailarines, ni verla tirada en el suelo gozando sobre las caderas de estos. Menos si estas escenas se producen delante de menores de edad, como así han denunciado algunos padres escandalizados. Pero de polémica sabe bien Leticia Sabater, que ha hecho carrera sobre los escenarios con sensuales pasos coreográficos, así como por sus canciones con letras subidas de tono y mensajes más que controvertidos. Esta coincidencia les ha hecho acercar posiciones, aunque la veterana siempre se había mostrado muy crítica con la nueva promesa de la música patria.

Aprovechando sus redes sociales como altavoz para su denuncia, Leticia Sabater se queja de la hipocresía reinante y de lo fácil que se escandaliza ahora el público por unos movimientos rítmicos de caderas. “Todo mi apoyo a Aitana. Una tía muy valiente que está recibiendo unas críticas lamentables que no merece. ¿Pornografía? ¿Estamos loco? Cariño, te entiendo tan tan bien. Yo mima he vivido lo mismo que tú cuando pasé de ser la reina de los niños a dejar a todos en shock con ‘Mr. Policeman’. Pero es la evolución natural, una artista debe saber cuándo cambiar y crecer para ser fiel a una misma”, le dedica la otrora estrella de la televisión infantil a su joven compañera de profesión.

Pero Leticia Sabater no se queda aquí, pues quiere dejar claro que Aitana está siguiendo la estela de estrellas de renombre internacional, como el suyo propio: “Lo hice yo, lo han hecho Britney, Miley y ahora tú, Aitana. Que no se nos olvide, los padres son los responsables de lo que deben ver sus hijos, no tú. Un consejo, que de esto sé mucho, que te la suden los haters. Un besazo que eres la puta ama”.

Seguramente Aitana haya recibido el cariño transmitido por Leticia Sabater, después de la oleada de críticas cosechadas en los últimos días. Eso sí, si tiene memoria, la novia de Sebastián Yatra recordará que hace tan solo unos meses atrás era precisamente la expresentadora la que cargaba públicamente contra ella: “Aitana me parece aburridísima. Por ejemplo, sus vídeos. Este último movimiento del coche. O el de mariposas, todo el vídeo tirada en el suelo, es que me parecen aburridísimos. Yo prefiero infinitas veces más un videoclip mío que cualquiera de los de Aitana. Mis coreografías son infinitamente más elaboradas, pero vamos que para eso no hay que ser Einstein”, decía a una estupefacta Emma García. Parece que ahora ve con otros ojos a su joven homóloga, al considerar incluso que está siguiendo su legado sobre los escenarios.