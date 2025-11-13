Los Miami Dolphins aterrizan en Madrid de la mano de Banco Santander

El próximo 16 de noviembre a las 15:30 (hora local) el estadio Santiago Bernabéu se convertirá en el escenario de un hito deportivo histórico tan emocionante como inédito en nuestro país.

Será el encuentro oficial de fútbol americano que enfrentará a los Miami Dolphins y a los Washington Commanders, ambos equipos de la National Football League (NFL), la liga deportiva más importante de Estados Unidos.

Para aquellos que no puedan asistir de forma presencial al partido podrán verlo en España en las plataformas de Mediaset y DAZN. En Estados Unidos se retransmitirá a través de NFL Network.

De este modo, la NFL aterriza en nuestro país con un ambicioso calendario internacional que incluye partidos de temporada regular en diversos lugares del mundo. Londres, São Paulo, Frankfurt o Múnich son algunas de las ciudades en las que ya se han disputado algunos partidos de la liga americana y que, además, se han consolidado como sedes internacionales habituales. En el horizonte, Dublín, Berlín y, por supuesto, Madrid albergarán también estos eventos.

En su paso por España, la NFL tendrá al Santander como banco y patrocinador oficial, lo que se traduce en una oportunidad única para brindar a los clientes del banco acceso anticipado y experiencias exclusivas, como ya hace con conciertos de música y otros eventos deportivos en España y otros países.

Además, Openbank, la marca digital del Grupo Santander, aparecerá en las vallas publicitarias durante la retransmisión del evento, reforzando la conexión entre la liga estadounidense y los aficionados de esta disciplina.

Haciendo historia en el deporte

La NFL es la Liga Profesional de Fútbol Americano de Estados Unidos y una de las competiciones deportivas más importantes a nivel mundial.

Desde su fundación en el año 1920, este torneo ha albergado algunos de los partidos más emocionantes, seguidos con atención, no solo por los estadounidenses, sino por personas de todo el mundo.

Actualmente, la NFL cuenta con 32 equipos que se dividen en 2 conferencias principales: la Americana (AFC) y la Nacional (NFC). A su vez, cada conferencia se organiza en 4 divisiones geográficas de 4 equipos.

La temporada consiste en 17 partidos que se juegan a lo largo de unas 18 semanas y que, acabado este tiempo, dan lugar a los playoffs, un torneo de eliminación directa que culmina con el campeón de liga en la Super Bowl.

Con todo lo anterior, y a través de esta gira, la NFL apuesta por un modelo innovador con el que espera poder contagiar a una audiencia mundial del entusiasmo por el fútbol americano y estrechar lazos emocionales con las ciudades anfitrionas y las aficiones europeas.

A través de esta gira, la NFL apuesta por un modelo innovador con el que espera poder contagiar a una audiencia mundial. Miami Dolphins

Un vínculo emocional con Madrid

En este sentido, los Miami Dolphins han llevado a cabo un interesante trabajo con Madrid, vinculando su identidad con la ciudad y convirtiéndola en su referencia en Europa, con el lema Pintar Madrid de agua.

Se trata de todo un honor para la capital de España, ya que los Miami Dolphins, además de ser uno de los equipos más importantes de la NFL, son todo un ejemplo de pasión, esfuerzo y gloria.

Fundados en 1966, vivieron una época dorada en los años 70, al lograr una temporada perfecta en el año 1972, ganando todos los partidos de temporada regular, playoffs y culminando con la Super Bowl VII, un hito sin igual en la historia de la liga; un logro que, hasta ahora, ningún otro equipo ha sido capaz de emular.

Con sede en Miami (Florida), los Dolphins juegan sus partidos en el Hard Rock Stadium, situado en la ciudad de Miami Gardens. Hoy en día, el equipo está liderado por el quarterback Tua Tagovailoa y el equipo sigue las órdenes del entrenador Mike McDaniel.

Aunque los últimos tiempos han podido estar marcados por desafíos y cambios, el espíritu de los Dolphins sigue más vivo que nunca, con una base fiel de seguidores que ansían ver ganar a su equipo.

Los Washington Commanders, por su parte, han sido finalistas de su conferencia y son uno de los equipos más populares de la NFL, gracias al liderazgo del entrenador Dan Quinn.

La llegada de este evento a Madrid en 2025 simboliza, no solo un partido, sino la llegada de una franquicia histórica que busca unir su tradición, emoción y ambición en una atmósfera electrizante que solo el deporte puede crear.