Cómo calcular los cuatro 'números de vida' que marcan tu destino, según la numerología

Desde que el ser humano fue arrojado al mundo terrenal, ha ido desarrollando diferentes ramas del conocimiento para tratar de aproximarse a la verdad o, al menos, a parte de ella. La ciencia solo es una de ellas, y muchas personas que creen que estamos formados por mucho más que átomos, que tenemos en nuestro ser un gran componente de espiritualidad.

Hay quienes lo llaman alma o quienes miran desde el prisma de la reencarnación, así como cientos de otras formas de encontrar una explicación verosímil a nuestra existencia, nuestro origen y nuestro futuro. La numerología es una de ellas y, aunque ya hemos tratado algunos de sus aspectos, hasta hoy todavía no habíamos hablado de una de sus vertientes más importantes: los cuatro 'números de vida'.

Estas cuatro cifras quedan predeterminadas desde el momento en que nuestra madre nos alumbra y nos marcan el resto de la existencia. Cada persona tiene unos números distintos, que se pueden calcular para extraer información útil acerca de las guías que conducen su vida terrena y espiritual, así como su carácter o los vicios y puntos fuertes.

La numerología no solo se encarga de tratar de predecir sucesos futuros, sino también los que acontecieron en el pasado, incluso en tiempos desconocidos o los que no han llegado todavía. Es una disciplina que estudia el significado de los números y su influencia en la vida de las personas. Según esta práctica, cada número tiene una vibración y energía específica que puede afectar diversos aspectos de nuestra existencia.

¿Qué es la numerología?

Esta escuela, a través de sus diferentes disciplinas, busca establecer una conexión entre la magia y la matemática, entre el mundo espiritual y la parte más calculadora y objetiva de la mente humana. También tiene algunas ramas que se centran más utilizar las matemáticas como una 'mancia' o ciencia de la adivinación, es decir, para predecir sucesos futuros a través del cálculo y la simbología oculta detrás de cada número.

Numerología nombre propio PIXABAY

A lo largo de la historia de la humanidad, diferentes culturas alrededor de todo el mundo han coincidido en el culto a las matemáticas y su uso para predecir sucesos futuros, ya sean los pueblos mayas, hindúes o árabes. En Europa, sin embargo, no se volvió a hablar tanto de la numerología hasta que L. Dow Balliett, un gran pensador espiritualista, se interesó por ella y escribió varios libros acerca del tema en el siglo XX.

Cómo calcular los cuatro 'números de vida' que rigen tu destino

Es muy sencillo calcular estas cuatro cifras que tanto peso tienen en el destino de cada persona, basta con operar y simplificar números siguiendo los patrones que marca la numerología. Para ello, deberemos sumar los dígitos de cada uno de los números que citaremos a continuación hasta que quede un número de una cifra o un de los llamados 'números maestros' (11, 22, 33, etc.). Por ejemplo, si debemos calcular sobre nuestro año de nacimiento, que fue en 1998, sumaremos 1+9+9+8, que da 28, que sumando de nuevo es 2+8 igual a 10, y simplificando: 1+0 igual a 1, el número sería el 1 entonces

Primer número, el mes de nacimiento. Por ejemplo, noviembre sería el mes 11. Entonces, se deja como está porque es un 'número maestro', no necesita sumarse.

Segundo número, día de nacimiento. Por ejemplo, un día 23. Habría que sumar 2+3, es decir, que sería el 5.

Tercer número, año de nacimiento. Por ejemplo, como ya dijimos, 1998 simplificado sería un 1 (1+9+9+8, etc.).

Cuarto número, fecha completa. Por ejemplo, el 23 de noviembre de 1998 sería 5+11+1, igual a 17, que simplificado sería un 8.

Patrones numerología ángel de la guarda PIXABAY

De esta forma, podemos obtener los cuatro pilares de la numerología, los cuatro 'números de vida', que dan cuenta de la forma de ser y del destino particular de cada persona. Pero no deben confundirse con directrices a seguir, sino con meras formas que tenemos de calcular según el universo nuestra forma de ser y nuestras tendencias ocultas, nuestras luces y sombras, aquellos detalles que no somos capaces de detectar a simple vista ni siquiera en nosotros mismos. En futuros artículos contaremos qué significados ocultos tienen cada uno de estos dígitos.

NOTA: Este artículo sobre la numerología se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La numerología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.