Escorpio, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades

Muchas veces hemos escuchado a alguien decir "típico de Escorpio", pero no sabíamos muy bien a qué se refería con ello. Por eso, hemos decidido elaborar la guía definitiva en torno a los nacidos bajo el signo de Escorpio, para dar a conocer fácilmente todas sus cualidades, fallos, secretos y funcionamiento en el amor.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento.

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

Los orígenes de Escorpio: fecha y símbolos

Escorpio es el octavo signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre se encuentran abrigados por él. Es representado por un escorpión, símbolo tanto de la destrucción como del renacimiento, del peligro y la protección.

Escorpio se sucede en el último tercio del año, cuando el paisaje parduzco (en el hemisferio norte) del otoño y las temperaturas templadas van dejando paso al frío y a a las aceras desnudas y escarchadas. Es un tiempo de transición hacia el frío y gris invierno, una resistencia de lo caduco a desaparecer.

Además, Escorpio es uno de los tres signos del zodíaco que tienen como elemento el agua, lo que condiciona completamente su forma de ser y de entender el mundo y a sí mismo. Comparte esta cualidad con Cáncer y Piscis.

Es simbolizado, sorpresa sorpresa, por un escorpión, y se dice que está regido por el planeta Plutón. De este astro toman su sensibilidad y su conexión con lo espiritual y el más allá, así como su elevado ego y su eterna ambición.

En la cultura occidental, se cuenta cómo este signo tiene su origen en el mito de Orión, un gigante cazador que quiso acabar con todos los animales que existían sobre la faz de la Tierra.

Después de que Orión declarase sus intenciones de extinción, Artemisa (diosa de los animales salvajes) y su madre Leto, decidieron frustrar los planes del cazador mandando contra él un escorpión asesino.

Abramovic, una mujer que siempre ha arriesgado, en 2005 una performance con un escorpión Marina Abramovic Marina Abramovic

El insecto persiguió durante largo tiempo a Orión, hasta que le dio alcance y lo mató con el veneno de su aguijón. Finalmente, los dioses grecorromanos colocaron en la bóveda celeste a ambos seres, dando lugar a dos nuevas constelaciones.

Orión y el escorpión se encuentran en extremos opuestos del cielo, de tal forma que el cazador está huyendo contantemente del venenoso animal. Cuando la constelación de Escorpio sale por el horizonte, la constelación de Orión se oculta, para evitar ser visto por el escorpión.

Cómo son los Escorpio: personalidad y temperamento

Al ser un signo representado por un escorpión, se le asocia con la pasión y los excesos, pero también con el instinto básico de protección. Esta voluntad de tener todo bajo su control puede hacer que los Escorpio actúen de forma fría, demasiado calculada, pero siempre con vistas a defender lo que más quieren.

Los escorpio son conocidos por su carácter algo agrio, no se les puede llevar nunca la contrario. Son uno de los signos más tercos que existe, no se le puede hacer cambiar de opinión, una vez que han tomado una decisión o que han establecido un prejuicio, muy difícilmente podrán deshacerse de él.

La influencia de Plutón (en la mitología griega, Hades, dios del inframundo) les confiere un trasfondo oscuro y profundo, su mirada siempre parece tener alguna preocupación más honda de lo que dicen sus palabras.

Los escorpio son seres tremendamente espirituales, pero de una manera un tanto opaca, utilizan su sensibilidad inmaterial para tramar estrategias con las que conseguir lo que quieren.

Ante todo, lo que más persiguen los Escorpio es buscar la verdad última de cada concepto o situación de la vida, por eso se toman todo lo que les ocurre "a la tremenda", y son tan poco asertivos. Aún así, prácticamente mentirán, aunque sus palabras puedan doler tanto o más que una mentira. No se guardan las opiniones, aunque sean verdades que duelan, se pasan de sinceridad.

A pesar de ser planificadores y estar siempre tramando algo, no lo hacen tanto desde la racionalidad como desde una intuición espiritual. Esto les permite actuar dejándose llevar hasta las últimas consecuencias por sus sentimientos y, además de muy pasionales, les cuesta cambiar de rumbo u opinión.

Como signo de agua son cambiantes e intensos. Los Escorpio pueden ser como un mar embravecido cuando algo se pone entre su objetivo y ellos, pero también como el Océano Pacífico si todo marcha como ellos habían interpretado. Comparte este elemento con Cáncer y Piscis.

Compatibilidades de los Escorpio: armonía con otros signos

Los signos amigos de Escorpio son sus hermanos de agua: Cáncer y Piscis. Las personas que dedican gran parte de su energía mental a pensar en asuntos profundos tienden a buscar compañeros de viaje igualmente sensibles, con los que puedan tener conversaciones sobre lo trascendental sin ser juzgados por ellos. Aunque Cáncer y Piscis son más "ñoños" y Escorpio es un tanto más oscuro, todos congenian a la perfección por la pasión con la que viven las cosas.

Además, sueñen hacer muy buenas migas con los Tauro. A pesar de ser constelaciones opuestas, también son signos complementarios. Ya se sabe lo que se dice, aquello de "los que se pelean se desean".

Como los Escorpio necesitan de grandes dosis de intimidad y de tratar asuntos profundos desde el primer momento en el que entablan relación con alguien, esto puede ayudar mucho a que los Tauro cojan la confianza suficiente para dejar a un lado su hermetismo. El magnetismo que ejercen sobre los demás es uno de los grandes atractivos de Escorpio a la hora de hacer amistades, ya que naturalmente se le acercarán las personas más compatibles.

Por otra parte, con quienes no puede congeniar jamás es tanto con los Leo como con los Sagitario. Por su tendencia a ser controlador y algo celoso, Escorpio no puede tolerar el carácter tan impulsivo y alocado de estos dos signos de fuego. Escorpio es además ante todo, muy sensible, por lo que no le ayuda en nada la inseguridad que le despiertan Leo y Sagitario.

Cualidades positivas:

Sensibles, trascendentales.

Planificadores.

Pasionales.

Cualidades negativas:

Pecan de profundos, algo oscuros.

Celosos, dependientes.

Sufridos, celosos.

Cómo son en el amor

Los Escorpio, que son representados por un escorpión, pueden llegar a ser fácilmente ligeramente tóxicos con sus parejas. Viven todo de manera muy intensa, por lo que les afecta tremendamente cualquier mal gesto o discrepancia. Pero, por otra parte, son muy pasionales y cuando se enamoran, quieren casi con locura. Son la viva imagen del "amor romántico" dentro del horóscopo.

Aunque parezcan fríos y calculadores cuando no se ha establecido una relación de intimidad real con ellos, en el momento en el que deciden dar el salto y formar una pareja... son extremadamente entregados. Además, como el escorpión que salvó la vida al resto de animales terrestres en los mitos, son tremendamente protectores, y tienen el instinto de autoconservación muy desarrollado.

Son uno de los signos del zodíaco más fieles, en parte por su carácter profundo, pero en parte también por su voluntad incólume, una vez que toman una decisión porque han decidido espiritualmente que es lo correcto, seguirán con ella hasta el fin del mundo.

En la cama, como en la vida, son un poco oscuros. Les gusta dominar y tener la situación controlada bajo su voluntad, pero también son muy cuidadores y no tienen reparos en expresar lo que les gusta o no les gusta. Además, tienen un "algo" natural que les hace atrayentemente magnéticos.

Cómo son en el trabajo

Por su natural instinto de sinceridad sin pelos en la lengua, a veces pueden resultar molestos, pero actúan con ánimo de mejorar el trabajo y hacer crecer la unión del grupo y a la empresa. Aunque son más individualistas que colectivos, actuarán por el bien de compañeros concretos, lo que también significa en parte el bien común.

Como jefes, pueden resultar odiosos, aunque como empresarios no tienen rival. Saben salir adelante independientemente de las veces que se hayan caído. Además, no todo es malo en ellos, saben mandar y cuando alguien les gusta, entra bajo su protección personal.

Son empleados de confianza, aunque tienen un alma bastante inflexible que puede llevar a algún choque o disparidad de opiniones fuerte. Aún así, como son buenos planificadores y tiene un afán por el esfuerzo, suelen lograr grandes objetivos.

¿Qué significa tener ascendente en Escorpio?

La astrología, como una de las artes de adivinación o "mancias" más antiguas y con mayor recorrido, no es nada sencilla. No solo se debe guiar una persona por el signo zodiacal bajo el que ha nacido, existen infinidad de otras variables que condicionan la personalidad.

Escorpio se ve altamente afectado, además de por su octava posición en la banda celeste, por su elemento de agua. Su signo opuesto por la posición en el cosmos es Tauro y, como agua y tierra, se repelen tanto como se repelen, sus choques son de aúpa.

Sin embargo, y para esto se recomienda acudir a un profesional especialista en ello, es aconsejable que si se está muy interesado en conocer más sobre la forma en la que el cosmos afecta a la personalidad y el desarrollo del temperamento, se encargue la carta astral personalizada o carta natal.

A través de ésta, podemos conocer la posición de todos los astros que influyen en nuestras vidas particularmente, lo que puede llegar a aportar muchos matices en la adivinación astrológica. Una de las variables más conocidas es el llamado "ascendente".

El ascendente es aquel signo zodiacal que se encontraba en el punto más oriental durante el nacimiento, es decir, el que estaba "emergiendo" por la zona del horizonte mientras tenía lugar el parto.

El ascendente juega un papel fundamental en la imagen que el resto del mundo percibe de una persona, especialmente en su apariencia y en las primeras impresiones que genera en los demás.

Para calcular el ascendente es necesario primero conocer el día, mes, año y lugar de nacimiento, además de la hora exacta. Existen varias páginas especializadas en la web capaces de calcular con cierta precisión el ascendente de una persona si introduce todos estos datos.

Las personas que tienen su ascendente en Escorpio suelen destacar por su capacidad de supervivencia, por su voluntad férrea para levantarse e intentarlo una y mil veces, a pesar de que fallen en el camino.

Además los ascendentes en Escorpio tienden a ser personas con un instinto protector y un apego muy grande por sus seres queridos, y son tremendamente fieles tanto a amigos como a parejas.

Famosos y celebridades que son Escorpio:

Dani Rovira.

Dulceida.

Fran Perea.

Alba Flores.

Rosario Flores.

Belén Esteban.

Tamara Falcó.

Matías Prats.

Florentino Fernández.

Leo Harlem.

Cristina Pedroche.

Katy Perry.

Leonardo DiCaprio.

Ryan Gosling.

Julia Roberts.

Emma Stone.

Joaquin Phoenix.

Willow Smith.

Grace Kelly.

Kendall Jenner.

Ryan Reynolds.

Albert Rivera.

Hillary Clinton.

Pablo Picasso.

Cristóbal Colón.

Drake.

Lorde.

Martin Scorsese.

NOTA.Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.