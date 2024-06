¿Cuáles son los signos del zodiaco más mentirosos?

Las mentiras suelen ser como las personas, ya que cada una de ellas es única en sí mismo. Tampoco una falsedad tiene por qué ir asociada a la negatividad, ya que, en determinadas ocasiones, es mejor una mentira piadosa que una verdad desagradable.

Además de los seres humanos, los astros también son muy particulares para no decir la verdad. Los hay que emplean tácticas más elaboradas y hay otros que no son capaces de ocultar la verdad a nadie. Y, al ir los signos del zodiacos asociados a unas fechas, aquellos individuos que nacen bajo ellas, inevitablemente, adquieren algunas características propias de los símbolos celestiales, entre ellas el arte o defecto de mentir.

Los signos más mentirosos

La astrología occidental es una disciplina milenaria que investiga sobre el influjo de los astros en los seres humanos, además de aportar una perspectiva distintiva sobre las características nativas de cada signo.

Por ello, gracias a este campo podemos empezar a orientarnos acerca de las capacidades que tienen cada uno de los astros para mentir o, en cambio, prefieren ir con la verdad por delante en sus relaciones personales hasta las últimas consecuencias.

Aries

Los Aries, al ser tan enérgicos y decididos, no suelen recurrir a la mentira. Podrían, pero no quieren por principios. Acostumbran a afrontar las consecuencias de sus actos, por lo que ven la mentira como un acto de cobardía e inmadurez, así como catalogan a las personas que la realizan como infantiles.

Tauro

Tauro, como signos familiares, evitan las mentiras con sus seres queridos. De puertas para afuera, la cosa cambia, pero no suelen recurrir a ella si no es necesario. Las personas de este signo son personas que no le gusta que le mientan, así que si alguien recurre a ocultar la verdad a un Tauro, este hará lo mismo más adelante.

Géminis

Al ser Géminis un signo tan liberal, estos ven la mentira como necesaria, por momentos, para conseguir sus objetivos. Las personas nacidas por este signo, si no se controlan, pueden desarrollar una adicción a engañar que puede traer malas energías a su vida.

Cáncer

Al ser tan leales, consideran la mentira como el más vil de los actos hacia un ser querido o amistad. Son similares a los Aries, con el añadido de que, gracias a su intuición, pueden saber cuándo alguien se está inventando una película ante ellos.

Leo

Los Leo son capaces de vender una mentira tan bien que son capaces hasta de creérsela ellos mismos. Conocen su carisma, con lo cual pueden inventarse hasta el más enrevesado de los relatos, que saben que van a conseguir que opaque hasta a la propia verdad.

Virgo

A diferencia de los Leo, los Virgo no mienten de manera chapucera. Son de esa clase de mentirosos que no dejan ningún cabo suelto, crean coartadas perfectas y esconden cualquier hilo de sospecha hacia ellos. Por ello, no es conveniente enemistarse con ellos.

Libra

Libra es aquel signo que no es capaz de vender ninguna mentira, ya que no son capaces de convencerse para engañar. Se les nota en la cara y en los gestos que no están diciendo la verdad, así que prefieren no hacerse daño a ellos mismos y asumir las situaciones que deberán afrontar.

Escorpio

Al ser presas de sus emociones, los Escorpio son capaces de mentir de manera instintiva. Posiblemente lo hagan para protegerse ante situaciones embarazosas, pero eso no evita que se sientan mal posteriormente por lo que han hecho y, a pesar de ello, son incapaces de admitir cuando ocultan la verdad.

Sagitario

Sagitario es uno de los signos que menos mienten del zodiaco. No son capaces de ocultar su posición y, de tal forma, pueden incurrir en leves exageraciones cuando están contando sus vivencias, pero no lo hacen con maldad, ya es para añadir elementos dramáticos.

Capricornio

Quizá es el signo que menos recurra al arte de mentir. No porque no sepan, sino que lo desprecian con todo su ser, ya sea por experiencias malas en el pasado o porque rehúyen de la deshonestidad. Por ello, tampoco suelen edulcorar sus relatos con exageraciones u omitiendo detalles.

Acuario

Los Acuario son más de las medias verdades que de mentiras completas. Saben que el mejor engaño es el que mejor mezcla la realidad con la ficción, con lo cual escogen lo que más verosímil resulte mientras que descarten lo que menos credibilidad tenga. De ahí que sean los mentirosos más mezquinos de todo el horóscopo.

Piscis

Al ser tan imaginativos, los nacidos bajo el signo Piscis son muy malos mentirosos, ya que su propia creatividad les es contraproducente. Eso no les quita las ganas de mentir cuando la situación lo requiera, pero, en general, es un quiero y no puedo con ellos.

¿Cuál es tu signo del zodiaco?

NOTA. Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.