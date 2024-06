Virgo, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades

Muchas veces hemos escuchado a alguien decir "típico de Virgo", pero no sabíamos muy bien a qué se refería con ello. Por eso, hemos decidido elaborar la guía definitiva en torno a los nacidos bajo el signo de Virgo, para dar a conocer fácilmente todas sus cualidades, fallos, secretos y funcionamiento en el amor.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento.

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

Los orígenes de Virgo: fecha y símbolos

Virgo es es el sexto signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre de encuentran abrigados por él. Es representado por una muchacha virgen, símbolo de su pureza de espíritu y su delicadeza en las formas y el hacer.

Virgo se sucede a finales de verano, antes de la entrada del otoño. Es quizá la época más melancólica año, ese pequeño espacio de tiempo durante el que sigue haciendo calor, pero cada vez menos. Comienza el nuevo curso y se ven caer las primeras hojas de los árboles sobre el suelo.

Además, es uno de los tres signos del zodíaco que tienen como elemento la tierra, lo que condiciona completamente su forma de ser y de entender el mundo y a sí mismo. Comparte esta cualidad con Tauro y con Capricornio.

Es simbolizado por una virgen, y se dice que está regido por el planeta Mercurio, al igual que Géminis. De este planeta toman su energía cerebral, siendo así que suelen ser personas con un gran don de palabra y facilidad para desarrollar su gran sentido del humor.

En la cultura occidental, se cuenta cómo este signo tiene su origen en el mito de Astrea, una "Titánide" hija del dios Zeus y la diosa preolímpica Temis, quien representaba la justicia divina.

Astrea por su parte, era el símbolo de la justicia humana, y llevaba los rayos de su padre en los brazos. Se dice que fue el último ser inmortal que vivió junto a los humanos, durante la Edad dorada de Crono, antes de que la tierra se envileciese y la falta de justicia no la permitiese residir en ella.

Cuando acabó la era de la justicia entre los hombres, Zeus, en agradecimiento por su lealtad, colocó a Astrea entre las estrellas, formando así la constelación de Virgo. Las leyendas grecorromanas aseguran además que Astrea fue la única de las Titánides que se mantuvo virgen, de ahí su asociación.

Cómo son los Virgo: personalidad y temperamento

Al ser un signo representado por una virgen, se les asocia con la pureza, la delicadeza y el afán de perfeccionismo. Esta voluntad de ser mejores los lleva a juzgarse muy duramente a ellos mismos, lo que a su vez repercute en su timidez y su falta de confianza también en los demás.

Los Virgo son conocidos por su carácter crítico y exigente, además de por ser unas personas que le prestan una atención desmedida al orden y a los detalles. La influencia de Mercurio sobre ellos hace que suelan tener interés en los viajes y en aprender otros idiomas y culturas, además de excelentes traductores, periodistas y lingüistas.

Su conexión con este planeta les confiere una sensibilidad especial, a veces incluso rozando la delicadeza o la vulnerabilidad, por lo que suelen desconfiar de primeras de todo el mundo. Esto, sumando a su afán de perfeccionismo, suele hacer de los Virgo personas criticonas y cotillas, aunque nunca con inquina.

Ante todo, lo que más persiguen los Vigo es superarse a sí mismos cada día y (tarea obviamente imposible) no cometer ningún fallo en ninguna tarea que se propongan cada día.

Aunque no siempre van de cara, sí que son personas sinceras, a veces incluso más de lo que deberían. Les cuesta mucho "morderse la lengua" cuando toca, especialmente si consideran que se está dando una injusticia o que algo podría realizarse de otra manera distinta.

Son personas detallistas, tanto en la organización del espacio como de las ideas, a las que les gusta tener todo controlado. La cerebralidad que les confiere Mercurio a veces puede resultarle excesiva al resto, que los pueden tomar como demasiado racionales o fríos en el trato.

Como signo de tierra, no dejan que se les despeguen los pies del suelo. Más que soñadores, son planificadores naturales, y en sus esquemas no entran posibilidades utópicas o irracionales. Comparte esta cualidad con Tauro y con Capricornio.

Compatibilidades de los Virgo: armonía con otros signos

Los signos amigos de Virgo son sus hermanos de tierra: Tauro y Capricornio. Las personas maniáticas de la perfección y los detalles consigo mismas también son exigentes con los demás, por lo que tienden a buscar compañeros de viaje igual de ordenados y responsables.

Además, suelen hacer muy buenas migas con los Cáncer, ya que estos son muy atentos a las preocupaciones de sus parejas y, si bien no son tan cuadriculados, intentarán mantener todo en un orden que no altere a los Virgo.

A pesar de ser polos completamente opuestos, los Virgo pueden entablar relaciones intensas y de larga duración con los Piscis. Aunque el carácter errático de los Piscis y sus ensoñaciones saquen de sus casillas a los planificadores realistas Virgo, ambos pueden ayudarse para encontrar un equilibrio sano entre la racionalidad y la irracionalidad, en su justa medida. Virgo y Piscis no son solo signo opuestos, también son signos complementarios.

Por otra parte, con quienes no puede congeniar jamás es con los Sagitario y con los Géminis. El carácter demasiado pasional e inestable, que antepone al emoción a la razón, de estos signos desconcierta enormemente a los Virgo. Además, con su afán de perfección y su carácter crítico, los Virgo puede herir los frágiles sentimientos de Sagitario y Géminis, que lo interpretarán de la peor manera posible (antes crítica que consejo), lo que los hace completamente incompatibles.

Cualidades positivas:

Ordenados, organizados.

Planificadores, racionales.

Autocrítica, perfeccionistas, sinceros.

Precavidos, serios, materiales.

Cualidades negativas:

Falta de adaptación.

Poco improvisadores, poco espontáneos.

Criticones, maniáticos, cotillas.

Desconfiados, controladores.

Cómo son en el amor

Los Virgo que son representados por una virgen (o la diosa de la justicia humana), son extremadamente detallistas y sinceros. Son un signo que tiende a mantener relaciones de larga duración, y que, aunque le cuesta comprometerse, es por tener unas expectativas y exigencias muy altas.

Una vez que deciden comenzar una relación, intentan llevar todo a la perfección, por lo que los intercambios de opiniones con los Virgo son frecuentes. Pero sus parejas entienden que no salen de una mala fe, sino porque realmente desean impulsarles a mejorar.

A pesar de ser fríos y desconfiados hacia quienes no conocen o no guardan confianza, los Virgo estallan en cariño y detalles en el ámbito más íntimo, abriéndose completamente con sus amigos y seres queridos.

En la cama, como en la vida, necesitan llevar un orden en el que ejecutar las acciones, y no son muy partidarios de fetiches ni prácticas que desconozcan. Tan apegamos como están a la vida material (lo racional), demuestran su cariño y su amor siempre con hecho antes que con palabras, así que tienden a ser muy complacientes con sus parejas.

Cómo son en el trabajo

Por su natural instinto de autocrítica y perfeccionamiento, no necesitan que un supervisor esté encima de ellos para asegurarse de que cumplen con sus obligaciones de la mejor manera posible.

Son muy esforzados, y como no se callan sus opiniones, suelen tener problemas con los empleados o compañeros más despistados o que no se esfuerzan al máximo e sus tareas, especialmente si esta falta de compromiso o concentración repercute en ellos.

Son empleados de confianza, aunque tienen un criterio propio muy poco flexible que, sumado a su carácter crítico, suele establecer discusiones con las decisiones de superiores que consideran irracionales o injustas. Siempre buscan los mejor para todos y que se cumpla lo acordado.

¿Qué significa tener ascendente en Leo?

La astrología, como una de las artes de adivinación o "mancias" más antiguas y con mayor recorrido, no es nada sencilla. No solo se debe guiar una persona por el signo zodiacal bajo el que ha nacido, existen infinidad de otras variables que condicionan la personalidad.

Virgo se ve altamente afectado, además de por su sexta posición en la banda celeste, por su elemento de tierra. Su signo opuesto por la posición en el cosmos es Piscis (con el que, a pesar de ser opuesto, guarda buena relación, pues también es complementario).

Sin embargo, y para esto se recomienda acudir a un profesional especialista en ello, es aconsejable que si se está muy interesado en conocer más sobre la forma en la que el cosmos afecta a la personalidad y el desarrollo del temperamento, se encargue la carta astral personalizada o carta natal.

A través de ésta, podemos conocer la posición de todos los astros que influyen en nuestras vidas particularmente, lo que puede llegar a aportar muchos matices en la adivinación astrológica. Una de las variables más conocidas es el llamado "ascendente".

El ascendente es aquel signo zodiacal que se encontraba en el punto más oriental durante el nacimiento, es decir, el que estaba "emergiendo" por la zona del horizonte mientras tenía lugar el parto.

El ascendente juega un papel fundamental en la imagen que el resto del mundo percibe de una persona, especialmente en su apariencia y en las primeras impresiones que genera en los demás.

Para calcular el ascendentees necesario primero conocer el día, mes, año y lugar de nacimiento, además de la hora exacta. Existen varias páginas especializadas en la web capaces de calcular con cierta precisión el ascendente de una persona si introduce todos estos datos.

Las personas que tienen su ascendente en Virgo suelen destacar por su capacidad de aplicación en cuestiones prácticas y racionales, además de por un amor a la planificación.

Quien tenga ascendente en Virgo destaca normalmente por sus habilidades para las lenguas habladas y la escritura. El perfeccionismo les lleva a una gran ortografía y puntualización.

Famosos y celebridades que son Virgo

Zendaya.

Beyoncé.

Nick Jonas.

Nicki Nicole.

Michelle Jenner.

Amy Winehouse.

Bebe Rexha.

Príncipe Harry.

Niall Horam.

Liam Payne.

Kim Namjoon.

Salma Hayek.

Amaia Montero.

Adam Sandler.

Terelu Campos.

Michael Jackson.

Freddie Mercury.

Jesús Vázquez.

Carmen Machi.

Pablo Motos.

Julio Iglesias.

Reina Letizia.

Federico Jiménez los Santos.

NOTA.Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.