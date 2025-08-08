Según el Feng Shui, este es el lugar exacto donde debes colocar un frasco con monedas y atraerás riqueza

El Feng Shui es una antigua disciplina china que busca armonizar el flujo de energía en los espacios para favorecer la salud, el bienestar y la prosperidad.

Según esta filosofía, la forma en la que distribuimos y organizamos nuestro entorno influye directamente en nuestra vida.

Para guiar estas ubicaciones, se utiliza el llamado mapa Bagua, que divide cada espacio en áreas asociadas a diferentes aspectos como el amor, salud, familia, conocimiento, carrera y, por supuesto, riqueza.

El frasco con monedas como activador de prosperidad

En Feng Shui, las monedas simbolizan el elemento metal, asociado con el dinero y las oportunidades.

Guardarlas en un frasco transparente no es solo un gesto simbólico, sino que también actúa como un recordatorio visual de la abundancia y como un potenciador de energía positiva hacia las finanzas.

Los lugares para colocarlo

1. Rincón de la riqueza (sureste del hogar o la oficina)

Este sector, identificado en el mapa Bagua, se vincula con la abundancia y la prosperidad. Colocar aquí un frasco con monedas, arroz o legumbres ayuda a activar la energía de crecimiento económico.

2.Área de trabajo o escritorio

Si lo ubicas en tu espacio laboral, especialmente cerca de donde tomas decisiones o gestionas proyectos, estarás enfocando esa energía en el éxito profesional y en nuevas oportunidades.

3.Entrada principal (pero no justo frente a la puerta)

Situarlo cerca de la entrada, en una mesa lateral o estante, simboliza la llegada de oportunidades al hogar. Es importante evitar que esté directamente frente a la puerta para que la energía no se "escape".

4. Cocina o despensa

La cocina es símbolo de sustento y provisión. Un frasco con monedas en una alacena o estante alto refuerza la intención de que nunca falten alimentos ni recursos.

Cómo preparar tu frasco de riqueza

Elige un frasco de vidrio transparente con tapa, limpio y en buen estado. Llénalo con monedas doradas o plateadas, que pueden ser de uso común o decorativas. Puedes añadir arroz, lentejas o laurel para reforzar el simbolismo de abundancia.

"Semillas de riqueza" identifica las personalidades financieras con árboles dreamstime

Incluye un papel con una afirmación positiva. Por último, mantén el frasco limpio y revisa su contenido cada cierto tiempo para renovar la energía.

Un último consejo

Antes de colocar el frasco, asegúrate de que el área esté libre de desorden, bien iluminada y en armonía.

El Feng Shui enseña que la prosperidad no llega solo por el objeto, sino por la intención, el orden y la energía que ponemos en cada rincón de nuestro entorno.