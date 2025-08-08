Las razones por las que un animal de gran tamaño puede viajar en la cabina de un avión

La red social X ha sido testigo de una publicación reveladora de una azafata que ha captado la atención de gran cantidad de usuarios. Su hilo explicativo sobre la presencia de perros grandes en la cabina de un avión ha generado un tsunami de interés, acumulando miles de me gusta.

En plena temporada estival, donde los viajes con mascotas se han convertido en tendencia, la profesional de la aviación arroja luz sobre un tema poco conocido por el público general.

La tripulante de cabina, identificada como @achoorin, desentraña el misterio de los perros que superan el límite de peso habitual en cabina, que es de ocho kilogramos. Su explicación se centra en los perros lazarillo, animales de servicio especialmente autorizados para acompañar a personas con discapacidad, quienes gozan de privilegios especiales durante los vuelos.

Normas y protocolos de seguridad

Los perros guía deben cumplir requisitos estrictos para ser admitidos en la cabina. Están obligados a portar una identificación específica y usar un cinturón de seguridad propio, garantizando la protección tanto del animal como de los pasajeros que se encuentran a su alredeodor.

La azafata destaca un protocolo meticuloso que precede al embarque. La tripulación realiza una evaluación previa para prevenir situaciones incómodas, especialmente con pasajeros que puedan tener alergias. Cada detalle está cuidadosamente planificado para asegurar una experiencia de viaje inclusiva y confortable.