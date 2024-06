Qué personaje de "Bridgerton" eres según tu signo del zodíaco

El ser humano, desde los comienzos de la historia (y la prehistoria), ha buscado diferentes explicaciones alternativas para construirse una forma de entender el espacio misterioso y siempre nuevo que lo rodea.

Una de las formas para comprender y clasificar el mundo es a través de símbolos, objetos cotidianos en los que condensar ideas más complejas, haciendo poesía de lo cotidiano y enriqueciendo la comprensión de la propia vida.

Los personajes de las series de televisión se construyen base a ciertos arquetipos, por lo que se puede identificar cada protagonista de "Bridgerton" con un signo del zodíacos. Esto se hace teniendo en cuenta varios criterios, como su personalidad, su temperamento, los cambios de humor que haya sufrido a lo largo de la serie...

Qué personaje de "Bridgerton" eres según tu horóscopo

Este jueves 13 de junio a las nueve de la mañana se estrenó la esperadísima última parte de la 3ª temporada de la serie de Netflix "Bridgerton", así que es el momento perfecto para comprobar qué personaje coincide con tu signo antes de devorar todos los episodios.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Si naciste bajo el signo de Aries, no te sorprenderá saber que esta costelación está gobernada por Marte, el dios grecorromano de la guerra. Aunque audaces y decididos, los Aries también pueden llegar a ser algo testarudos, siempre les cuesta dar su brazo a torcer.

Aries, creo que no te extrañará que tu personaje británico no es otro que Anthony Bridgerton. Es el noble inglés por excelencia, un responsable cabeza de familia que asumió el título de vizconde tras la muerte de su padre. Además de guapo, rico y encantador ("me tienen envidia"), es uno de los más buscados en el mercado de casamientos, por supuesto. Su gran defecto es que no sabe controlar sus vicios e impulsos.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Este signo está protegido por Venus, la divinidad del amor, la belleza y la fertilidad. Los Tauro son personas de trato agradable a las que no les cuesta hacer amigos rápidamente. Aunque algo hedonistas, no dejan que las responsabilidades del día a día les quiten el disfrute de la vida.

La tendencia de maquillaje que está triunfando en la tercera temporada de ‘Los Bridgerton'. @bridgertonnetflix

El personaje que más se te parece es Penelope Fethearington, una chica muy inteligente y tiernas, y que intenta hacer amistades, pero sin ser el centro de atención de la sala de reuniones. Es una de las más queridas por los fans, y no nos extraña, esta niña es un solete.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Una costelación en la que rige Mercurio, un planeta pequeño, pero con mucho movimiento energético. Mercurio o Hermes es el dios grecolatino de los viajes, el comercio, pero también se le asocia con la inteligencia o la astucia. Los Géminis se caracterizan por cambios repentinos de humor y bajos niveles de atención, normalmente porque su cabeza está en ebullición constante de ideas.

Géminis, lo siento, te ha tocado, es así. Eres Philippa Featherington. Una muchacha despistada que vive en una montaña rusa de emociones mientras utiliza toda su energía y sus malas artes para intentar encontrar marido lo antes posible.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta costelación no está protegida por un planeta como tal, sino por el astro más influyente sobre la tierra y el mar, la Luna. Los Cáncer son personas intuitivas y muy emocionales, de lágrima fácil y muy preocupadas por proteger a los suyos. Quien tiene a un Cáncer al lado tiene un tesoro, y un amigo para toda la vida.

El personaje de "Bridgerton" que más cuadra con tu personalidad es Prudence Dankworth. Es una chica muy emotiva, profunda y que sufre mucho con los comentarios y opiniones de los demás.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Si a los Cáncer los rige la Luna, a los Leo les gobierna el astro complementario, el Sol. Como una estrella brillante, los Leo iluminan el camino a quienes les rodea, son líderes naturales y suelen acabar siendo el centro de atención sin pretenderlo.

Tu figura no es otra que la de la Reina Charlotte, enhorabuena. Una mujer que desde joven ya mostró su personalidad directa y su carácter fuerte, además de ser la que marca las modas dentro de la hermética alta sociedad de Londres.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Esta costelación comparte planeta principal con Géminis, porque también está bajo el yugo del inestable Mercurio. Los Virgo toman la parte más cerebral de su energía, siendo normalmente personas con un gran don de palabra y un gran sentido del humor, unos maestros del lenguaje.

Tu personaje es Agatha Danbury, la viuda que dirige la ciudad desde las sombras. Juzga severamente y con precisión, y le chupa un pie las normas tan cerradas de la alta sociedad burguesa. Sabe expresarme mejor que el resto, es más expresiva, pero a tu manera.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

También muy fértil, la costelación de Libra está regida por Venus o Afrodita, tomando de éste astro la capacidad total para la diplomacia. Siempre son los que solucionan los conflictos en los grupos de amigos, y los primeros en poner la cara apaciguar las cosas.

El personaje que más te va es el cariñoso Gregory Bridgerton. A pesar de ser uno de los más jóvenes, muestra ya dotes de tener un gran corazón y, aunque a veces riñe, se preocupa muchísimo por el bienestar de sus seres queridos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

El planeta que guía a los Escorpio es Plutón, asociado en la cultura grecorromana con la deidad del inframundo, del más allá. Son personas espirituales y con gran capacidad de resiliencia, además, suelen sentir todo de manera exagerada: se enamoran locamente y sufren como nadie las penas.

A Escorpio le corresponde ser representado por Cressida Cowper, quien se dejó llevar por el egocentrismo después de ser nombrada "Incomparable". Tiene un carácter oscuro y fuerte, y a nadie le gustaría tenerla de enemiga.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Los nacidos bajo este signo cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

Los Sagitario se pueden reconocer mejor en Araminta Cowper. Una mujer de lengua afilada y una forma de ser altanera. Actúa como la mejor porque así lo piensa, y dejará que nadie se interponga entre ella y sus deseos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Los Capricornio cuentan con la presencia de Saturno, la deidad de la agricultura y el tiempo. Los Capricornio se caracterizan por su infinita paciencia y su constancia, además de por su memoria de elefante.

La figura en la que se verán mejor reflejados los Capricornio es en Will Mondrich, una futura promesa del boxeo londinense. Gracias a su constante trabajo y su capacidad de esfuerzo (y de su amistad con el duque, todo hay que decirlo), este chico está consiguiendo escalar en la jerarquía social a un ritmo vertiginoso.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Los Acuario nacieron bajo la bendición del planeta Urano, dios del cielo y asociado muy frecuentemente con el aire y el talento. Por lo general, son personas muy etéreas, siempre de paso y siempre ocupadas. Aunque algo intensas, estarán allí cuando lo necesites realmente, y no habrá un confidente mejor.

El vivo reflejo de los Acuario no es otra que la querida Kate (Sharma) Bridgerton. Es una de las jóvenes más inteligentes e independientes, que tiene muchas otras preocupaciones aparte del mercado matrimonial. Se preocupa mucho porque su hermana menos se case por amor y no por conveniencia. Es una rebelde.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta costelación está bajo la influencia de Neptuno, el planeta azul atribuido al mar. Los Piscis son extremadamente sensibles, y se guían más por su intuición y sus emociones que por la razón.

Como era de esperar, el personaje de Piscis es John Stirling, un joven más que encantador que disfruta de los momentos íntimos, del silencio y de la tranquilidad. Es sensible y tiene un mundo interior muy desarrollado.

NOTA: Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.