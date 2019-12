Un juez absuelve a Lula de financiación ilegal del PT

Una buena noticia para la ex cúpula del Partido de los Trabajadores (PT), que de a poco vuelve a la vida. Sin embargo, la sentencia es polémica porque la sociedad brasileña ilusionada por los progresos que se empezaban a ver en los juicios por corrupción, ven como “el sueño se trunca”, convirtiéndose en “espejismo”.

Un juez de Brasilia absolvió a los ex presidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y a otros dirigentes del opositor Partido de los Trabajadores (PT) que habían sido acusados por la fiscalía general de formar parte de una asociación ilícita que desvió unos 400 millones de dólares, se informó oficialmente.

De esta forma, cae una de las causas que más impacto causó en el país iberoamericano en 2017 tras la destitución de Rousseff y que sirvió de base para otras acusaciones según las cuales el PT había conformado una banda para desviar dinero público dentro de la organización administrativa del Estado.

La resolución del juez Marcus Reis Bastos exculpa también a los ex ministros de Hacienda, Guido Mantega y Antonio Palocci, y al ex tesorero del PT Joao Vaccari Neto. Todos, menos la ex mandataria de Brasil, están condenados en el proceso de la operación Lava Jato llevado adelante por la justicia de la ciudad de Curitiba.

Bastos aseguró que las acusaciones “no permiten siquiera concluir la existencia de una asociación, estructuralmente ordenada, de cuatro o más personas, con división de tareas, o alguna forma de jerarquía y estabilidad”.

La denuncia es un intento de “criminalizar la actividad política”, pues supone que existe una organización criminal que perdura hasta el mandato de Dilma Rousseff sin siquiera apuntar elementos esenciales de la caracterización de esa actividad delictiva, explicó.

La absolución afecta uno de los nueve procesos que enfrenta Lula, quien fue liberado de prisión en noviembre después de que el Tribunal Supremo determinara que no se puede encarcelar a quien no agotó todos los recursos contra su condena. Sin embargo las causas continúan y podría volver pronto a la cárcel cuando se agoten los recursos y lleguen más sentencias.

Por otra parte, casi dos años después del juicio que llevó a Lula a la cárcel, los jueces del Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF4) -segunda instancia- se reunieron este miércoles para decidir un caso que puede ser decisivo para el futuro del líder del Partido de los Trabajadores. Los magistrados juzgarán la apelación de Lula contra la condena en primera instancia por corrupción y lavado en el llamado caso Atibaia.

Es el caso por el cual empresas constructoras como OAS y Odebrecht realizaron obras en una casa-quinta propiedad de un amigo del ex presidente del país de América del Sur. En un duro revés para Lula la semana pasada, el tribunal amplió y ratificó la condena a 17 años de cárcel.

Este es uno de los dos casos por los que el ex presidente fue condenado en el marco del caso “Lava Jato” (el otro fue el del Tríplex de Guarujá, por el que estuvo preso).