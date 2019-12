El ladrón de libros

El Ateneo es el paraíso de las librerías. Según el New York Times es la más bella del planeta por encima de “templos bibliotecarios” de París, Madrid, Roma o EEUU. Es una especia de laberinto en círculos con un teatro de fondo. Un anillo de cemento y papel, tinta. La gente se relaja, lee, abandona los libros donde le place. Hay confianza, la propia de un circulo intelecto. Pero nunca pensaron que un diplomático de alta alcurnia fuera a cometer un hurto. El precio del ejemplar eran cuatro euros su sueldo: 6.000. Pero por suerte, goza de fueros aunque en las cámaras de seguridad se ve como claramente se guarda el libro.

Publicidad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien todavía no ha sabido tomar el timonel de su “barco”, una potencia en recesión y dominada por los “narcos”, sigue jugando al populismo, protegiendo a exiliados como el ex presidente boliviano Evo Morales, con discursos de no injerencia sobre Venezuela y la última: Proteger a un “ludópata” nombrado embajador. Y con carrera.

Obrador respaldó al embajador en Argentina, Ricardo Valero, acusado de robar un libro en una librería de Buenos Aires, y convocado de regreso para explicar el incidente que podría terminar en su destino

El Comité de Ética analizará el caso de Valero, "acusado de robar libros en famosa librería", El Ateneo de Buenos Aires, y adelantó que si un vídeo difundido por la prensa argentina es veraz, "será separado del cargo inmediatamente", anunció el ministro de Exteriores Marcelo Ebrard.

El diplomático de 74 años fue fundador en 1988 del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), tras ser embajador para el proceso de paz en Centroamérica impulsado en los años 1980 por el Grupo de Contadora (Colombia, Panamá, Venezuela y México) y embajador en Chile (2001-2004).

Publicidad

"Es un internacionalista de primer orden; se da este caso lamentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver qué procede, que no haya linchamientos públicos ni políticos, por eso doy los antecedentes", insistió el presidente.

López Obrador intentó atenuar el incidente con una anécdota personal que vivió en la librería Gandhi de la Ciudad de México, siendo jefe de Gobierno electo en el año 2000, cuando una persona le obsequió un libro.

Publicidad

"Me salí con el libro en la mano, entonces me detuvieron y me pidieron que presentara la nota, les dije que me lo acababan de dar, y me dicen que no lo podía sacar y me fui", relató.

En un “nuevo episodio de esta historia bizarra” el embajador regresó a la misma librería, e incliso el dueño de la Gandhi le ofreció disculpas, "y me llevó 10 tomos de la historia de la Ciudad de México de Fernando Benítez, como desagravio". El bochorno ya era mayúsculo.

También evocó entre sonrisas el Diccionario de Mexicanismos de Francisco Santamaría, quien escribió que "el que prestaba un libro no estaba actuando bien (es un 'tonto', según el dicho), él lo decía de otra manera, pero el que lo devolvía tampoco actuaba bien".

López Obrador recordó esos pasajes "para que se trate el asunto en su dimensión, que no se afecte ni se destruya la dignidad de las personas".

Finalmente dijo que "todos cometemos errores, no sé quién pueda decir que no comete errores, ni donde está la perfección, quizá en la naturaleza o el creador, porque somos seres humanos". El diplomático mexicano fue retenido en la librería hasta que llegó la policía, pero fue liberado por gozar de inmunidad diplomática.

Mientras tanto y aunque todavía no está confirmado, Evo Morales podría viajar a Argentina para la toma de posesión de Fernández hoy, y desde el país Austral, intentar volver a su país como jefe de Campaña. Ambas combinaciones son poco probables ya que sería detenido nada más arribar a Bolivia. En cualquier caso, la conexión México- Argentina es cada vez más estrecha. Comienzas “los equilibrios diplomáticos” para el nuevo presidente Alberto Fernández.