Johnson amenaza con un “Brexit” económico en junio si no hay avances con la UE

El Gobierno británico capitaneado por Boris Johnson solicita a la Unión Europea un acuerdo comercial siguiendo el modelo del de Canadá pero no descarta abandonar la mesa de negociación en junio si no se producen avances. Toda una declaración de intenciones. No sólo Johnson no se plantea pedir una prórroga del proceso de transición ante la complejidad de las negociaciones sobre la relación futura sino que amenaza con salirse antes.

Publicidad

Los líderes europeos habían advertido a Londres de la dificultad de alcanzar un acuerdo antes del 31 de diciembre, la fecha límite marcada por el primer ministro británico. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, advirtió que el pacto no se realizará “a cualquier precio”.

En el mandato negociador de Reino Unido se contempla una “libertad regulatoria” respecto a la Unión Europea y asegura que no se aceptará ningún papel del Tribunal Europeo de Justicia en los contenciosos que puedan abrirse en el futuro. Dos aspectos que chocan frontalmente con los postulados de la UE. Bruselas ha advertido a Londres de que no aceptará “competencia desleal” en materia fiscal ante los crecientes temores de que Reino Unido rebaje estándares regulatorios y se convierta en una especie de Singapur en el Támesis. La UE también defiende al Tribunal Europeo de Justicia como el órgano competente para resolver las disputas futuras.

El Gobierno “tory” -que cuenta con una amplia mayoría en la Cámara de los Comunes- asegura que espera alcanzar un consenso en junio con el ánimo de finalizar el pacto en septiembre. Insiste en que si no se logran avances para ese tiempo, Downing Street decidirá si “mueve su atención hacia las negociaciones o se concentran en las preparaciones internas para asegurar una salida ordenada del periodo de transición”.

Cabe recordar que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá -modelo que persgiue Reino Unido- se tardó en cerrar siete años. Los plazos dados por el Gobierno británico resultan soprendentes y hay quien se plantea si están fijados para dinamitar las negociaciones antes de empezar.

Publicidad

A continuación enumeramos las principales líneas del mandato negociador de Reino Unido: