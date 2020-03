Otra gran noche para Biden: gana en Michigan, Missouri, Idaho y Mississippi

Joe Biden ha ganado las primarias en Michigan, Missouri, Idaho y Mississippi. Al menos eso proyectan los sondeos a pie de urna de los principales medios estadounidenses, que no dudan en adjudicar la victoria al ex vicepresidente con Barack Obama. De confirmarse los resultados afianzan su ventaja sobre Bernie Sanders, que en 2016 ganó las primarias de Michigan a Hillary Clinton y perdió por una diferencia mínima en Missouri. En Mississippi, por otro lado, la victoria de Biden parecía cantada, dados los sucesivos triunfos que acumula en los estados del sur, donde el voto afroamericano resulta decisivo. Todavía faltaban por conocer los resultados en Washington, epicentro de la epidemia de coronavirus en EE.UU y Dakota del Norte. En total Michigan reparte 125, Missouri 68, Washington 89, Dakota del Norte 14, Mississippi 36 y Idaho 20. Y un aspecto importante respecto a Michigan: fue clave en 2016, cuando Donald Trump logró allí una victoria mínima pero decisiva sobre Hillary Clinton, y resulta también muy significativo por el peso histórico del voto de clase; no en vano Michigan es la sede histórica de las tres grandes marcas del automóvil de EE.UU, Chrysler, Ford y General Motors. Estaba previsto que los candidatos dieran esta noche sendos discursos sin público.

Mientras esto sucedía otro ex candidato a las primarias, Andrew Jang, ha hecho público su apoyo por Biden. Frente a las cámaras de CNN Jang explicó que en su opinión es obvio que Joe Biden será el candidato demócrata a la presidencia, y puesto que siempre sostuvo que apoyaría al ganador de las primarias fuese quien fuese, añadió que apoya a Biden «no sólo para ser el nominado por el partido demócrata sino también el próximo presidente de los Estados Unidos». Su impulso se añade al dispensado por Amy Klobuchar, Pete Butiggieg, Michael Bloomberg y Beto O´Rourke, reclutados todos ellos para la causa del candidato del estabishment en las últimas semanas. Los sondeos a pie estiman que Biden no sólo ha ganado entre sus votantes tradicionales, esto es, los mayores de 45, los afroamericanos y los que se tienen así mismos por centristas, sino que también habría disputado el voto de los jóvenes, el de los independientes y, todavía más decisivo, el de los votantes sin estudios superiores. Y si Mississippi, volcado con Biden, ha seguido la senda de Alabama y Carolina del Sur, Michigan podría anticipar los resultados de otros estados, como Illinois.