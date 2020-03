Un agente “coronavirus” para patrullar las calles

La pandemia del coronavirus está sacando lo peor y lo mejor del ser humano. También ha agudizado el ingenio de quienes no soportan estar encerrados en casa y se inventan todo tipo de excusas para justificar sus paseos en la calle. Desde perros extenuados hasta esa vecina, vestida de los pies a la cabeza de corredora y fosforito, que recicla las botellas de una en una y con cronómetro.

Del lado de las autoridades, también se han visto episodios ocurrentes para ser lo más eficaces posibles. La mayoría de países del mundo ha decretado el estado de emergencia nacional, lo que conlleva un sinfín de nuevas prohibiciones y restricciones para los ciudadanos. Las fuerzas del orden no lo tienen nada fácil para que se cumpla el confinamiento.

En India, la creatividad también ha aflorado. Las Fuerzas de Seguridad tienen la difícil tarea de informar y controlar a más de 1.300 millones de personas. En principio, el Gobierno indio lanzó la semana pasada un confinamiento obligatorio en todo el país. Una medida que no tiene parangón, sobre todo en las pobladas megalópolis indias.

En el sur de la costera ciudad de Chennai, también se ha dado una vuelta de tuerca al uniforme de un inspector de Policía. El casco de Rajesh Babu tiene una forma y color sorprendentes: se trata del coronavirus, el nuevo virus que ha puesto en jaque al mundo entero.

Babu para a conductores, motoristas y peatones y les recuerda que deben quedarse en casa, porque así lo ha decretado el Gobierno indio desde el miércoles pasado y hasta el 15 de abril.

Con su casco decorado con pinchos y bulbos como la imagen microscópica del Covid-19, Rajesh Babu intenta concienciar de la importancia de quedarse aislados en casa.

Ha sido un artista local, fundador de la organización de Chennai Art Kingdom, a quien se le ocurrió la idea de decorar al casco debido a la falta de concienciación pública sobre la pandemia y las medidas preventivas.

En declaraciones a la CNN, el artista B. Gowtham explicó que “la gente no es lo suficientemente higiénica”. En su opinión, “el Gobierno ha dado orden de que no se salga, pero aun así, vemos a la gente paseando por ahí sin un equipamiento apropiado, sin máscaras”.

Al darse cuenta de que la población india no se estaba tomando en serio la enfermedad, porque es “invisible”, decidió crear algo visual, que pareciera que va contra ellos.

“Así, la gente tendrá miedo”, confesó a la CNN.

India ya tiene 1.200 casos confirmados de coronavirus y 32 muertes e intenta contra todos los medios que no se propague más la enfermedad.

Según informa la agencia AP, su número total de infectados y muertes es muy inferior a las cifras de Estados Unidos, Italia y China, pero los expertos sanitarios advierten de que India puede estar a semanas de un pico que sature el ya de por sí débil sistema de salud público.

Como resume el agente Babu: “Si sales, yo entro”.

Otros policías no tienen tanta paciencia como Babu y directamente recurren al uso de palos y varas para atizar a todo aquel que no cumple con las restricciones impuestas en India.