Países Bajos propone un fondo sanitario de emergencia contra el Covid-19

El primer ministro holandés, Mark Rutte, propuso este miércoles la creación de un “fondo coronavirus” europeo para ayudar a cubrir los gastos de atención sanitaria en los países más afectados por la pandemia, como España e Italia, y lamentó que Países Bajos no haya dejado clara su “solidaridad” con ellos.

Aunque aún no se conocen demasiados detalles, de trataría de un fondo de emergencia que haría transferencias y no préstamos, con lo que las cuantías recibidas no tendrían que devolverse, al que podrían recurrir los países de la UE con el objetivo de mantener su economía a flote en la actual crisis del coronavirus.

Según explicó Rutte en una intervención ante el Parlamento holandés, propondrá mañana, jueves, en una conferencia telefónica con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el establecimiento de este fondo especial.

El mandatario holandés no precisó la cuantía con que estaría dotado este instrumento, si bien señaló que La Haya haría “una contribución sustancial” al mismo. Rutte señaló, no obstante, que el Gobierno holandés todavía no cree conveniente la emisión de “coronabonos” -deuda avalada por el conjunto de países de la Unión- porque son “contrarios al sistema europeo” en el que cada Estado miembro aplica su propia política fiscal.

Vandaag gaan minister @hugodejonge en ik in debat met de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen rond het kabinetsbeleid voor de aanpak van het #coronavirus.



Según el diario económico “Het Financieele Dagblad”, que asegura que este fondo será de “miles de millones de euros”, el Gobierno holandés sí estaría dispuesto a flexibilizar los términos de acceso al Mecanimos Europeo de Estabilidad (el fondo de rescate de la eurozona), aunque no explican hasta qué punto.

Durante su comparecencia parlamentaria, Rutte se atribuyó también las disculpas ayer de su ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, quien reconoció no haber mostrado "la suficiente empatía" con los países del sur de Europa cuando pedían "solidaridad" con la emisión de "coronabonos" y la activación del MEDE.

La propuesta francesa

La propuesta holandesa llega el mismo día en que el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ha propuesto crear un fondo común de la UE que tenga la posibilidad de endeudarse para prestar a los países más afectados por el coronavirus, como España o Italia, pero cuya duración sea limitada en el tiempo. “Tener un fondo durante, digamos, cinco o diez años -con un marco de tiempo limitado- y con la posibilidad de tener deuda común pero solo dentro de ese fondo, lo que podría ser más aceptable para otros países, podría ser una solución”, ha dicho Le Maire en una entrevista con el diario británico “Financial Times”.

La propuesta buscaría suavizar las reticencias que Alemania y Paíse Bajos han mostrado sobre otras alternativas sobre la mesa, en particular la emisión de deuda mutualizada, que consideran inaceptable.

Ambas iniciativas se enmarcan en los trabajo del Eurogrupo (los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona), que tienen hasta el 9 de abril para proponer nuevas medidas económicas ante la crisis generada por la pandemia después de que los líderes europeos no lograsen un acuerdo en su cumbre del 26 de marzo pasado. El Eurogrupo se reunirá el 7 de abril pero, entre tanto, se suceden los contactos bilaterales y a nivel técnico para intentar avanzar.