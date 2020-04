Mientras en España mueren 551 personas en un día por coronavirus, en la vecina Portugal, su cifra total de fallecidos es de 599. Es uno de los países que se pone como ejemplo a la hora de contener la propagación de este nuevo virus que ha puesto en jaque al mundo. Preguntamos a Pedro Simas, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa, sobre la estrategia portuguesa en la lucha contra el Covid-19. Para este científico el hecho reside en el momento en que se actúa. “Cuando empezó la epidemia en China, si se hubiera actuado una semana antes –en términos de distanciamiento social– se hubiera reducido el número total de casos al 67%”. Y si se hubieran tomado medidas tres semanas antes toda la crisis se hubiera disminuido al 5%.

Ahora bien, Simas reconoce que debemos volver a la sociedad y al trabajo y para ello es necesario controlar la situación y hacer dos tipos de test a toda la población. Ya que “la única manera de frenar esta pandemia y alcanzar un equilibrio es construyendo inmunidad grupal”. El virológo recuerda que “una pandemia solo se parara cuando haya un equilibrio de individuos inmunes en el mundo, que sean resistentes a la infección”. Y da las claves hasta que haya una vacuna: “Pensamos que el virus es el enemigo, pero también es la solución”.

-¿Cuál es el secreto de Portugal en su lucha contra el coronavirus?

-No hay ningún secreto. Es un hecho que si los países cogen muy temprano la epidemia e imponen medidas de distanciamiento social, pueden prevenir el contagio muy eficientemente. Porque el virus necesita la proximidad entre personas, ya que se trasmite a través de aerosoles... Por lo que si frenas eso en una fase muy temprana, puedes parar las infecciones. Es muy importante que los habitantes de los países sigan las normas. Esto es lo que ha pasado en Portugal. El presidente del Colegio de Medicina luso solicitó al primer ministro, Antonio Costa, que basándose en lo que estaba ocurriendo en Italia y España, Portugal debía anunciar el confinamiento para controlar la situación. Nuestro primer ministro aceptó los consejos de los especialistas y rápidamente actuó al respecto. Por lo que no hay ningún secreto. Ha pasado en todo el mundo en aquellos países en los que tomaron medidas inmediatamente.

-Influirá la población y otros factores, pero en España, en un día de pocos muertos como ayer (523) mueren casi igual que el total de todos los fallecidos en Portugal hasta entonces (567)...

-Exactamente. Pero cuando empezó la epidemia en China, la muestra sugirió que si se hubiera actuado una semana antes –en términos de distanciamiento social– se hubiera reducido el número total de casos al 67%. Si se hubiera actuado tres semanas antes, hubieran reducido toda la crisis al 5%. En las ciudades chinas en las que implementaron confinamientos sin tener casos diagnosticados se registraron 37% casos menos que en las que se hizo una vez ya tenían infectados. El tiempo es extremadamente importante.

Además de la prevención temprana y el aislamiento, ¿qué otra estrategia es eficiente contra el virus? ¿Test masivos?

Los test masivos son muy importantes, pero no en esa primera ola de contagio. Las pruebas van a ser clave para las estrategias que se van a implementar en la segunda fase. Para mantener la situación bajo control necesitamos dos tipos de test, el que nos dice si una persona está infectada, y el que nos asegura si una persona ha estado expuesta al virus y ya tiene anticuerpos. La combinación de estas pruebas nos van a permitir dos cosas: por un lado, que podamos diseñar formas inteligentes de mitigar el virus, estrategias inteligentes ante este problema, que permitirá a la población salir poco a poco volver a la normalidad y que se reactive la economía, y también nos dirá algo que es extremadamente importante: en qué situación está la pandemia en cada país. Y es que la única manera de frenar esta pandemia y alcanzar un equilibrio es construyendo inmunidad grupal. Algo que se puede hacer de dos modos. Primero, a través de una vacuna que no tenemos y aún tardará. Segundo, a través de infección natural de las personas que no son de riesgo. La prioridad es proteger la población de riesgo, especialmente los ancianos con patologías previas. Permitir la infección de manera controlada para que ocurra en la población normal, lo que nos dará inmunidad grupal. Así, eventualmente protegeremos la población de alto riesgo y pararemos la pandemia. El virus se convertirá en un coronavirus normal y endémico, como los que ya teníamos entre la población.

En suma, la fórmula sería ¿en la primera fase, confinamiento temprano, y en la segunda, dos tipos de test masivos?

Sí. Deberíamos permitir de forma inteligente y escalonada una lenta vuelta al trabajo y a la sociedad, de forma controlada.

¿Y será igual de fácil implementar esta segunda fase en Portugal que en Alemania o en países poco desarrollados?

Creo que la segunda fase para Europa va a ser igual para todos los países. Cada país de la UE tendrá la oportunidad de hacerlo. Probablemente los países del norte ya lo están haciendo porque están más acostumbrados y tienen más cultura del distanciamiento social, pero será parecido en toda la UE. Pues si se tienen las herramientas científicas, es decir los dos tipos de test, entonces cada país de la UE será capaz de implementarlo de una forma real, y se dibujarán estrategias acordes con los resultados. No será uniforme, puede que la estrategia sea necesariamente distinta a la de Galicia, por ejemplo. Las pruebas se adaptarán a las regiones dependiendo de la situación. Y los test serológicos nos dirán con exactitud el porcentaje de personas en dichas regiones que han sido infectadas y con ello se trazarán las estrategias inteligentes. Pero creo que en todos los países de la UE será igual, se aplica el mismo principio. Ahora bien, me preocupan los países con pocos recursos o culturalmente muy distintos a Europa. Allí puede ser más difícil y específico. Y me preocupa mucho qué va a pasar de aquí a cuatro semanas en países de África, el sureste asiático e Iberoamérica.

El presidente Donald Trump ha anunciado que dejará de financiar a la OMS. ¿Siguió Portugal las recomendaciones del organismo?

Como virólogo, no sé si Portugal siguió exactamente las recomendaciones de la OMS. En mi opinión, no sé por qué, pero me pareció que fueron un poco lentos en declarar la pandemia, en darle el estatus de pandemia. Como virólogo, lo hubiera hecho antes, pero estoy seguro de que hay motivos para ello que yo no entiendo. Supongo que Portugal hizo lo que hicieron otros países dependiendo de la OMS. Obviamente Portugal, como país miembro, sigue las reglas de la OMS como cualquier otro país debe seguir las normas. Pero no sé responder con precisión a esta pregunta, solo puedo hacer suposiciones.

Pues imagínese nosotros como periodistas no especializados en epidemias...

Por eso las claves ahora son centrarse en las pruebas. De dos tipos: uno en el que se detecta si una persona está infectada, tiene el virus. Y el otro test detecta los anticuerpos contra el virus, el llamado test serológico. Este último, nos dice si una persona ha sido contagiada o no. Y si se combinan los dos, sabremos qué porcentaje de población es inmune y es seguro que vuelva a la sociedad, trabaje y tenga contacto con otras personas y qué facción de personas no están listas aún y se deben quedar en casa todavía. Cabe recordar que por definición, una pandemia solo se parara cuando haya un equilibrio de individuos inmunes en el mundo, que sean resistentes a la infección. En este caso, para este virus hemos predicho que el umbral es entre el 60-70% de toda la población mundial o de un solo país. Se necesita este porcentaje de anticuerpos contra el virus. Esto se llama inmunidad grupal. Solo entonces se alcanzará un equilibrio y el virus dejará de ser una amenaza, también para los grupos de riesgo. Los conceptos son muy importantes e, insisto, el test serológico también es clave. Las pruebas serológicas nos dirán con exactitud el porcentaje de población inmune. Hasta que no tengamos los test serológicos aplicados a la población, estamos totalmente ciegos de lo que realmente está pasando en el mundo. Todavía no tenemos estos datos, de ningún país del mundo. Ningún estado ha publicado datos serológicos fidedignos que muestren cuál es la situación. Pero pronto los tendremos.

-También, al principio, ¿se infravaloró o no se vieron todos los asintomáticos que realmente existían?

-Como no hemos hecho pruebas a la suficiente cantidad de población y no tenemos el número real de personas infectadas por los asintomáticos. Se estima que el 80% de todas las infecciones son asintomáticas. Pero solo los test serológicos son tan importantes. Por ejemplo, si nos fijamos en el número de casos de España parece que la letalidad es muy alta. Pero el virus es el mismo en todas las partes del mundo, no cambia su virulencia. No hay ningún motivo para pensar que el virus en España es más letal que el virus en América o en Portugal. La diferencia está en las pruebas y en informar de todos los casos de infecciones. Se estima que se puede multiplicar por 10 el número de casos identificados. España no tendrá 200.000 casos sino cerca de 2 millones. En cierto sentido, esto serían buenas noticias para España, pues lo cuanto antes construyáis inmunidad grupal, antes podréis resolver el problema. Y es que las medidas de distanciamiento social, no resuelven el problema, solo lo posponen. Por lo que necesitamos los test serológicos activamente a la sociedad y proteger a los grupos de riesgo y ancianos y permitir que el resto de la población trasmita el virus entre ellos, el virus es como una vacuna atenuadora. La solución para esta pandemia es proteger al grupo de alto riesgo y dejar que el virus sirva como una vacuna atenuadora, como una manera natural de infectar a la gente. Es la única solución para este problema porque no tenemos una vacuna. Hasta que no la tengamos, no podemos esperar, la sociedad no puede esperar. Tenemos que proteger a la gente de riesgo en sus casas, en las residencias... Tenemos que protegerlos activamente para minimizar la letalidad y dejar salir a la población lentamente. Si el 98% no es de alto riesgo, es decir la mayoría, construiremos una buena inmunidad. Con los datos actuales, de los 2 millones de contagiados, un 96% de los casos son leves. Tenemos que construir inmunidad usando al virus, pero con mucho cuidado, sin afectar a la población de riesgo. Esta es la solución como virólogo.

-Suena fácil cuando usted lo explica.

-Es muy simple. En Portugal tenemos un dicho, que hay una gran procesión con gente siguiendo al rey. La gente exclama, ¡el rey va guapísimo! Pero en realidad, el rey va desnudo. Nadie ve que va desnudo porque es el rey. Así que ahora miramos a esta pandemia y pensamos que el virus es nuestro enemigo, pero el enemigo es el virus, pero también la solución.

-Las cifras que arroja el Imperial College sobre infectados y fallecidos son enormes, en algunos países como Estados Unidos sí que comienzan a parecerse a las proyecciones, ¿es porque no se tomaron medidas a tiempo con el confinamiento?

-Estoy completamente de acuerdo con los modelos y muestras del Imperial College. Tiene que ver con las medidas de aislamiento. Sabemos que el virus es muy contagioso, porque crea un montón de infecciones asintomáticas subclínicas que no detectamos. También, que aquellos que desarrollan la enfermedad empiezan a trasmitir el virus 48 horas antes, dos días antes de la infección. Es muy contagioso. Si lo frenas y actúas a tiempo se puede controlar. El problema con las pandemias es que se crea un alto número de individuos infectados. Si fuera influenza la gente de riesgo sería prácticamente toda la población. Mayores y jóvenes. Pero para este virus solo es la población anciana e incluso los ancianos con otras patologías tienen oportunidad de sobrevivir (un 80%). En todo el mundo, la población de riesgo en EE UU, Italia, España o China es siempre la misma, es muy repetitiva. Es gente con más de 80 años, después, 70 y luego 60. Es decir, mayores de 60 años con otras enfermedades asociadas. Por ejemplo en Portugal, no ha muerto nadie menor de 40 años por coronavirus. Incluso los enfermos jóvenes que empeoran y se pasan a ser críticos, con buena asistencia médica se pueden recuperar perfectamente. El problema es la población de alto riesgo y ya está identificada. Ahora debemos usar la inmunidad grupal tan necesaria para frenar esta pandemia. El problema es que hay tantas infecciones en la población de riesgo que los hospitales están completamente saturados. Necesitamos protegerlos y necesitamos volver a la sociedad.

En enero estuve súper enferma, con todos los síntomas del coronavirus. Si me hago este segundo test que usted menciona, el serológico, ¿podré saber si he tenido Covid-19?

Ciertamente. Seguro. Si se hace el test serológico para buscar los anticuerpos, si has estado infectada los tendrás y lo sabrás. Es casi una certeza absoluta al 100%. Porque esto ocurre en todos los virus. Es más, otra falsedad que se está vertiendo estos días en los medios es que este virus no nos dará inmunidad. Esto es falso ya que todos los virus del mundo nos dan algún tipo de inmunidad, ya sea inmunidad durante seis meses o un año, eso no importa. Los virus como el coronavirus, de corta inmunidad, un año, dos o tres... Lo que importa es que se llega a un equilibrio entre la población. Seguramente te infectarás varias veces a lo largo de tu vida, pero esto es bueno, porque generarás inmunidad. Es importante que haya inmunidad entre las personas con buena salud. Si te contagiaste de coronavirus este invierno y en dos inviernos lo vuelves a coger, es leve, y es bueno para tu sistema inmunológico. Cuando te hagas el test y lo sepas, puedes estar contenta, que no te preocupe cuánto tiempo vas a ser inmune, porque la próxima que te infectes lidiarás con él incluso mejor que la primera vez.