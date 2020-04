Trump suspende la financiación a la OMS y le acusa de “encubrimiento” del coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su decisión de suspender la financiación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) mientras lleva a cabo una “revisión del papel” que el organismo ha jugado en la pandemia del coronavirus, al tiempo que le ha acusado de “encubrimiento” de la enfermedad. Según ha precisado el mandatario estadounidense durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca, la revisión tendrá en cuenta “el papel de la OMS en la mala administración y encubrimiento de la propagación del coronavirus”. Asimismo, ha asegurado que, mientras Estados Unidos imponía restricciones de viajes a China en los primeros estadios de la pandemia, la OMS “se opuso” a las medidas que llevaba a cabo su Administración. “Otras naciones y regiones que siguieron las recomendaciones de la OMS y mantuvieron sus fronteras abiertas a China aceleraron la pandemia en todo el mundo”, ha agregado, según ha trasladado la cadena de televisión CNN. “La decisión de otros grandes países de mantener los viajes activos fue una de las grandes tragedias y oportunidades perdidas desde los primeros días”, ha aseverado. A su juicio, las restricciones de viaje “funcionan por la misma razón que funcionan las cuarentenas”.

En este sentido, Trump ha señalado que el Covid-19 podría haberse contenido con unas cifras de mortalidad más bajas si no hubiera sido por “la falta de transparencia de China”. También ha asegurado que la OMS no informó antes sobre los peligros del virus, incluido el hecho de que podía contagiarse de persona a persona. Además, ha sugerido que las decisiones de la OMS, de la que ha valorado que “está muy centrada en China”, pueden haber causado un aumento en las muertes a causa del coronavirus y que el organismo no ha reconocido sus propios errores, que han sido “muchos”. “Ha habido muchas muertes por sus errores”, ha criticado.

Estados Unidos destina más dinero que cualquier otro país a la OMS, según ha recordado la cadena de televisión CBS. “No es una cuestión de dinero, pero no está bien”, ha insistido el mandatario estadounidense. De forma paralela, ha explicado que los fondos que Estados Unidos destina a la OMS se redirigirán a otros grupos de ayuda sanitaria mundial. Trump, que ha lanzado duras críticas al organismo durante los últimos días, ya había amenazado con congelar los 500 millones de dólares (457 millones de euros) con los que Estados Unidos contribuye a la OMS.

Tras la rueda de prensa, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, ha intervenido en Fox News y ha defendido la decisión del mandatario estadounidense, aludiendo a que la OMS tiene “sangre en sus manos”. “Básicamente ocultaron información”, ha criticado Navarro. “Fallaron en llamar a esto pandemia mucho después de que otros lo hubieran hecho legítimamente”, ha agregado. “Y hay sangre en sus manos. Creo que el presidente Trump tiene toda la razón para iniciar una investigación completa de cómo pasó esto y cual podría haber sido el papel de China, porque no podemos tener una Organización Mundial de la Salud que nos va a fallar en una pandemia y eso es lo que ha sucedido”, ha remachado. Ep