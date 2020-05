Los países europeos que han decretado el estado de emergencia

La mayoría de los países europeos actuaron frente al coronavirus decretando el estado de emergencia o de alarma entre el 10 y el 20 de marzo. En España, el presidente Pedro Sánchez anunció el estado de alarma el sábado 14 de marzo si bien no entró en vigor hasta el lunes. Hoy se vota en el parlamento una nueva prórroga. En Europa no todos los países han utilizado el decreto de alarma para actuar frente al virus. Irlanda, Suecia, Malta o Grecia son algunos de los que no lo han hecho, según el CIDOB. En su lugar han optado por la promulgación de leyes o acuerdos con la oposición.

Alemania no ha decretado el estado de alarma ni de emergencia. El gobierno ha negociado medidas puntuales con los ejecutivos regionales y ha impulsado la modificación de algunas leyes para hacer frente a la pandemia. A finales de abril había iniciado una lenta estrategia de desescalada con la apertura de comercios y obligando a la población usar mascarillas en los espacios públicos, pero ante el rebrote de casos tuvo que echar el freno.

Francia decretó el estado de emergencia el 21 de marzo, seis días después de la celebración de la primera vuelta de las elecciones municipales. El Ejecutivo ha solicitado a las cámaras alargar el estado de emergencia sanitaria hasta finales de julio, un tiempo que considera necesario para llevar a cabo la desescalada de forma paulatina a fin de minimizar los riesgos de un rebrote. Sin embargo, el Senado tumbó su plan de retorno a la normalidad y este miércoles 6 de mayo la Asamblea Nacional votará las enmiendas introducidas por el Senado.

Italia decretó el estado de alarma el 31 de enero por una duración de seis meses (hasta finales de julio), justo después de que la OMS emitiera una alerta internacional por el coronavirus. Se adelantó tres semanas a la llegada del Covid-19 a suelo italiano. Lo hizo como medida preventiva y para poder enfrentarse mejor a los riesgos del virus. El país podrá prorrogar la emergencia por otros seis meses.

Reino Unido no decretó un estado de alarma porque no existe esa figura sino que aprobó una ley de coronavirus de forma rápida que le permite instaurar “poderes de emergencia” durante un tiempo limitado de dos años. La situación “de emergencia” comenzó el 23 de marzo, lo que supuso medidas de confinamiento. Reino Unido, el país europeo con más muertes por COVID-19, con más de 32.000, prepara su plan de reapertura y no será hasta mediado de mes cuando el Gobierno lo anuncie.

Portugal declaró el estado de alerta el 13 de marzo y el de emergencia el 18 del mismo mes. Fue uno de los primeros países europeos en activar la alerta pese a que solo tenían un centenar de casos positivos. Como el estado de alerta no obligaba a cerrar el comercio ni los paseos por las calles, el gobierno aprobó una semana después el estado de emergencia.

Bulgaria fue uno de los primeros países en decretar el estado de emergencia. Lo hizo su parlamento por unanimidad el día 13, cuando sólo contaba 23 personas contagiadas y un muerto. La medida establecía que esta medida se mantendrá hasta que haya pasado el riesgo y entró en vigor inicialmente hasta el 29 de marzo.

Estonia declaró el estado de emergencia por el coronavirus el 13 de marzo y ordenó una batería de medidas para combatir el brote de coronavirus, entre ellas la imposición de controles fronterizos y el cierre de todos los centros educativos a partir del lunes. Desde entonces se instalaron controles de temperatura en las fronteras y se puso en cuarentena a quienes llegaban de puntos calientes como Madrid o el norte de Italia.

Austria, aunque no aprobó un estado de alarma, tomó rápidamente medidas. El 20 de marzo tenía 361 casos, y un muerto por la infección. También ha sido de los primeros en la UE en iniciar la desescalada para recuperar la actividad comercial.

Bélgica rompió una larga racha sin gobierno gracias al coronavirus. El 19 de marzo dio su visto bueno para que Sophie Wilmès siguiera como primera ministra de un Ejecutivo en funciones con el fin de obtener plenos poderes para frenar la propagación de la infección, decretando, entre otras cosas, el cierre de tiendas y bares.

Hungría decretó el estado de emergencia el 11 de marzo e impuso el cierre de fronteras con países vecinos días después. El primer ministro Viktor Orbán canceló los actos al aire libre con más de 500 personas y las universidades cerraron cuando apenas había en el país una veintena de contagios.

Noruega anunció un confinamiento el 12 de marzo, el mismo día que se anunció la primera muerte en el país por coronavirus si bien ya contaban 600 infectados. El Gobierno suspendió la actividad escolar y universitaria, y decretó que todo el mundo que venga de viajes de fuera de los países nórdicos se tendrá que cerrar en aislamiento en su casa, tanto si tiene síntomas como no.