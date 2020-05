Los reinfectados son “falsos positivos” y no contagian

Las autoridades sanitarias coreanas dieron la voz de alerta el pasado mes después de que se detectara una docena de nuevos contagios en personas que supuestamente habían superado la enfermedad.

Las primeras investigaciones sugerían que las personas infectadas por coronavirus podían volver a contraer la enfermedad, unas conclusiones que complicaban sobremanera la lucha contra el coronavirus y que complicaban el levantamiento de las restricciones de distancia social.

Pero después de varias semanas de investigación, los virólogos surconreanos han concluido que en esos casos se trata de “falsos positivos” causadas por trazas persistentes del virus en el cuerpo pero en ningú caso infecciosos. Corea del Sur ha informado de 350 casos de este tipo, de acuerdo con el Centro Coreano de Control y Prevención de las Enfermedades (KCDC, en sus siglas en inglés).

¿Qué pasa ahora?

Los investigadores empezaron a examinar los casos incluyendo la hipótesis de una reinfección de los pacientes o de una reactivación del virus, pero tras analizar los casos han concluido que se trata de “falsos positivos” derivados de un fallo en el sistema de test.

Las pruebas PT-PCR se consideran las más precisas para determinar si un paciente está infectado de coronavrius. Pero en algunos casos, las pruebas pueden detecatar partículas viejas del virus, que ya no significan una amenaza para el paciente o para las demás personas, según la Universidad Chung Ang de Seúl.

“El sistema de PCR no puede distingir entre una partícula viral infecciosa de la que no lo es, pues el test solo detecta los componentes virales”, sostienen.

Por eso los llamados “falsos positivos” son los que están detrás de estos más de 300 casos de pancientes curados de coronavirus que habían supuestamente recaído en la enfermedad.

Las autoridades siguen buscando evidencias que sostengan que estas partículas proceden de células “muertas” del virus.

Los pacientes volvieron a ser sometidos a una prueba después de que volvieran a presentar dificultades respiratorias o fueran elegidos de forma aleatoria entre la población contagiada.

Menos de la mitad de estos re-testeos de mitad de abril mostraron síntomas, de acuerdo con el KCDC, pero las autoridades creen difícil que esos síntomas fueran causados por el virus.

¿Son pacientes infecciosos?

Los pacientes que volvieron a dar positivo en el test de coronavirus no parece que sean infecciosos.

De los 350 casos analizados, el KCDC no ha encontrado un solo caso en el que el “falso positivo” hubiera transmitido la enfermedad a otra persoans.

When investigating people who appear to suffer a relapse of symptoms after recovering from COVID-19, the KCDC takes cultures of the virus, a process that takes more than two weeks before reliable results become evident.