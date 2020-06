Finge que viajas al extranjero sin salir del aeropuerto

Un aeropuerto de Taiwán ofrece un tour para pretender que se viaja al extranjero. Sin embargo, lo curioso es que precisamente, la parte del viaje que se puede realizar, es la que muchos de nosotros evitaríamos: las denigrantes colas para pasar seguridad en el aeródromo, los desquiciantes controles de migración, el jaleo del embarque y desembarque... Pero en Taiwán, una de las economías del mundo más potentes con sólo 23 millones de habitantes, hay añoranza y necesidad por fingir que se cogen aviones.

La «Isla Formosa», un caso de éxito en la gestión de la pandemia, con tan solo 443 contagios y siete fallecidos, comenzó a controlar los vuelos con Wuhan ya en diciembre. No tuvieron que realizar confinamientos. Eso sí, en marzo cerraron fronteras. Su ministro de Sanidad, Cheng Shih-Chung, me contaba el mes pasado que, en Taiwán, para evitar un rebrote, debían «continuar con un control estricto de nuestras fronteras para evitar casos importados del exterior».

Hay que entender también, que al residir en una isla, la avidez por viajar es aún mayor; y que este año, el coronavirus lo ha cambiado todo. Normalmente, por estas fechas, uno ya tiene las esperadas vacaciones reservadas, los billetes de avión en el «Passbook» y los alojamientos en la bandeja de entrada. Te has hojeado ya tres libros sobre el destino. Incluso habrás contactado con esa amiga que llevabas dos años sin escribir, pero que ahora vive justamente en una de las ciudades por las que vas a pasar. Por curiosidad o inspiración para el próximo año, sabes qué van a hacer y cuándo los de tu círculo cercano. Y como el postureo es el gran mal del siglo XXI, pronto aparecerá ese que gusta alardear de lo lejos que viaja aunque luego, durante los once meses restantes, en Madrid no consigas que salga de la M-30.

Este año, todo es diferente. Sabes qué amigos y familiares tienen trabajo, cuáles están en ERTE o desempleados y, sobre todo, quiénes tienen casa en la playa. La improvisación reina en las conversaciones. La diversidad de opiniones varía entre los que esperan a que se abran fronteras y los que tienen coronafobia y como mucho irán a una casa rural, a poder ser, en un pueblo «covid-free».

«Si no puedes salir de (Taiwán), entonces pretende que vas al extranjero desde Songshan», propone la página web del segundo aeropuerto internacional de Taipéi. Se harán tres tours para 90 afortunados los días 2, 4 y 7 de julio. Chih-ching Wang, vicedirector del aeropuerto, indicó a la CNN que los viajes durarán medio día y permitirán a los visitantes «experimentar lo que sería pasar por inmigración, embarcar en el avión, y después reentrar en el país a través de los controles migratorios». «La gente que no ha tenido la oportunidad de tomar vuelos internacionales en Songshan puede usar esta oportunidad para aprender y experimentar más sobre los procesos de embarque y otros servicios relevantes», insistió Wang.

Un viaje que fatigará, pero sin «jet lag», sin diarreas veraniegas, sin sablazos turísticos, ni riesgo de covid-19. Y encima, cuando vuelvas a casa solo habrás gastado medio día de tus vacaciones.