Francia protesta por la actitud agresiva de Turquía contra uno de sus buques en una misión de la OTAN

La OTAN no debe mirar para otro lado con respecto al comportamiento de Turquía hacia sus aliados, dijo este miércoles un funcionario del Ministerio de Defensa francés, que acusó a la Armada turca de acosar a un buque de guerra francés que lleva a cabo una misión de la OTAN. “Hemos tenido momentos complicados en la Alianza, pero no podemos hacer como el avestruz y no podemos pretender que no hay un problema de Turquía en la OTAN. Tenemos que verlo, decirlo y gestionarlo ", dijo un funcionario citado por la agencia AP horas antes de la cumbre de ministros de Defensa de la OTAN.

Turquía continúa bloqueando los planes de defensa de la OTAN para Polonia y los estados bálticos a pesar de un acuerdo en Londres el año pasado entre el presidente de Turquía y los líderes aliados, dijeron tres diplomáticos aliados y un funcionario de Defensa francés.

Los diplomáticos añadieron que aunque Ankara aprobó el plan, conocido como Eagle Defender, no ha permitido que los jefes militares de la OTAN lo pongan en práctica. “Turquía se niega a aceptar estos planes a menos que reconozcamos al PYD / PKK como una entidad terrorista”, refiriéndose a los grupos kurdos sirios y turcos que Ankara considera rebeldes peligrosos. “Decimos que no. Necesitamos mostrar solidaridad con los aliados orientales y no es aceptable bloquear estos planes”, informa Reuters.