China, la Reina de África

A más de uno le sorprendió la rápida reacción del presidente francés Emmanuel Macron tras la explosión de Beirut del pasado día 4. Además de vínculos en un pasado colonial cerrado en 1946, mantener influencia política en una zona inestable, además de intereses económicos y, de manera mas reciente, la aparición de China como tercer país importador, después de la Unión Europea y Estados Unidos. Por supuesto que China podría reconstruir ella sola Beirut de la misma manera que está construyendo una nueva ciudad al este de El Cairo, en pleno desierto, para cinco millones de personas y descongestionar la vieja urbe. En la primera fase, Pekín ha invertido 45.000 millones de dólares. La estrategia de expansión en China no es nueva; arranca con su apoyo al Movimiento de Países No Alineados, desde mediado de los años 50, gracias a la cual la mayoría de países africanos votaron a favor de que la China Popular fuera la representante legítima en la Asamblea General de la ONU frente a Taiwán. El planteamiento no ha cambiado, el «win-win»: nos beneficiamos los dos. El mejor ejemplo es la construcción de la Gran Presa del Renacimiento en Etiopía, en el río Nilo Azul, lo que la convertiría en el mayor generador de electricidad del continente. La de Asuan –1959-1970– fue construida entre la URSS y Egipto. Pero no sólo son obras «faraónicas», sino infraestructuras estratégicas, unir en ferrocarril zonas interiores ricas en materias primas, la construcción de gaseoductos y puertos, algunos terminados, como los de Alejandria y Suez (Egipto), Massawa (Eritrea), Yibuti, Dar es-Salaam (Tanzania), Walvis Bay (Namibia), o Lagos y Lomé en el golfo de Ecuador. Y los proyectos se siguen a lo largo de todo el litoral del continente: Maputo (Mozambique) Dakar (Senegal), Cherchell (Argelia) o los previsto en las costas del Índico y el Mar Rojo que cierra el broche del llamado «collar de perlas» de puertos hasta llegar a El Pireo (Grecia), también bajo control chino, y Valencia, con una inversión del 51% por Cosco Shipping, presente en España desde que se retomaron las relaciones diplomáticas con Pekín en 1973.