Comienza la manifestación en Berlín de los negacionistas del coronavirus

Unas mil personas según el diario Berliner Morgenpost se han concentrado en la Puerta de Brandenburgo a partir de las 10 de la mañana, aunque el comienzo oficial de la manifestación era a las 11. La manifestación a la que no paran de llegar asistentes irá desde el centro hasta Tiergarten y de allí a la Calle del 17 de Junio.

La manifestación había sido prohibida por el Ministerio del Interior berlinés, ya que los organizadores de la misma realizaron otra manifestación el pasado 1 de agosto en la que no se respetaron las distancias de seguridad ni los asistentes alrededor de 20.000 asistentes, según datos de la Policía llevaban mascarilla. Un juzgado levantó la prohibición ayer y por la tarde se manifestaron ya unas 1.500 personas según la policía. El líder del partido ultranacionalista Alternativa por Alemania en Turingia, Björn Hocke, twitteaba que va en dirección a la manifestación esta mañana.

Unos 3.000 policías se encargarán de que la manifestación se desarrolle de forma pacífica. Los manifestantes no deberán llevar mascarilla, ya que al aire libre no es obligada en Berlín, pero sí respetar las distancias de seguridad. Antes de conocerse la decisión del juzgado de permitir la manifestación en redes sociales muchas personas aseguraban que iban a ir de todas formas. Varios cañones de agua de la policía están preparados por si los manifestantes no respetasen las reglas y tuvieran que disolverlos.

La manifestación ha sido organizada por la iniciativa Querdenken 771 de Stuttgart y a ella han convocado numerosas organizaciones, sobre todo del espectro de la extrema derecha, de grupos antivacunas y negacionistas de la pandemia.

Las reivindicaciones van desde el fin de las medidas de contención contra el coronavirus hasta la caída del Gobierno pasando por la firma de un tratado de paz con los Estados Unidos y con Rusia, ya que una parte de los manifestantes pertenece al grupo de los denominados “Ciudadanos del Reich”, un grupo peligroso con ideas paranoicas que asegura que Alemania es una empresa y no un Estado y aún se encuentra ocupado por las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial.

Junto a estas caras visibles se manifiestan asimismo cientos de ciudadanos en contra de las medidas anti-Covid19 porque consideran que con ellas se afecta sobremanera la economía y la vida de las personas.