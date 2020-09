“El Movimiento 5 Estrellas ha sufrido una tremenda derrota en las elecciones regionales”

Son las primeras elecciones de la pandemia de coronavirus en Italia. Analizamos junto a Enrico Colombatto, profesor de Economía en la Università di Torino, las claves de los comicios regionales, así como los resultados del referéndum en Italia.

Un 69% ha votado que «Sí», ¿es el Parlamento italiano demasiado grande?

Sí, el referéndum se celebró para cortar el un tercio el número de diputados. Y así será a partir de las próximas elecciones. Pero la verdadera cuestión es que argumentaron que se hacía el recorte para reducir el gasto. Si realmente se quería ahorrar, hubiera bastado con reducir los salarios de los parlamentarios, no el número. Asimismo, el ahorro es el equivalente a 60 millones de euros, es decir, una taza de café al año para cada italiano. No es realmente mucho dinero. Teniendo en cuenta que se le ha dado a Alitalia, la compañía aérea nacional, 3.000 millones de euros hace tres meses, esto es calderilla. Si realmente están preocupados por el gasto, reducir el número de diputados no es una solución real. Eso sí, lo que está claro es que al cortar el número de diputados se da más poder a los líderes de los partido políticos. El resultado es que los partidos se refuerzan y habrá disciplina de partido, lo que ha sido un problema en Italia hasta hace poco. Con todo, al reducir el número de diputados se tiene que redibujar otra vez la ley electoral y rediseñar todos los distritos. Esto llevará su tiempo y hay que estar seguro de que los actuales políticos se tomarán su tiempo. Es decir, esto es una maniobra para que los políticos se queden donde están. Es un modo de de fortalecer al Gobierno y a los diputados. En resumen, los partidos políticos y sus líderes se refuerzan, así como el actual Gobierno que estará al frente de Italia durante los próximos dos años y medio.

El partido M5E, ¿puede cantar victoria tras el referéndum? Reducir el Parlamento italiano fue una de sus promesas electorales...

Sí y no. Ellos lo han celebrado. Aun así, todos los grandes partidos apoyaron la consulta. Es decir, la Liga se puede apuntar el tanto, así como el PD... Todos lo pueden celebrar. Sí que es cierto que fue su promesa electoral y su batalla, pero cualquiera decir que ha ganado. Asimismo, la abstención en Italia ha rondado el 50%, es decir, que si se tienen en cuenta los datos totales, al final, el 35% de los italianos votó que sí, 15% que no y el 50% le da igual. Un 35% es mucho, pero no es la mayoría de Italia. Y tampoco cuentas con un gran apoyo.

También cabe recordar que el Movimiento 5 Estrellas ha sufrido una tremenda derrota en las elecciones regionales. Ni una victoria. En cuanto al porcentaje de voto, ha rondado el 10%, mientras que en los últimos comicios obtuvieron más del 30%. Pueden cantar victoria en cuanto al referéndum, pero si se tiene en cuenta los votos en las regionales, es un colapso.

¿A qué se debe este colapso?

No tienen apoyo nacional. Han demostrado ser incompetentes. Han prometido mucho y no han logrado nada. Clamaron que restaurarían la economía, no lo han hecho. Sus ministros no tienen muchas habilidades y cambian mucho de opinión. Por ejemplo, en un principio estaban en contra del doble mandato, es decir, que nadie podía ser elegido más de dos veces. Luego cambiaron de opinión. También dijeron nunca formaríamos una coalición con La Liga, después lo hicieron. Más tarde dijeron que no iban a formar alianzas con el Partido Democrático, y ahora están en el Gobierno con el PD. No se puede uno fiar de ellos. Los italianos han dicho: probamos a este nuevo partido, nos ha decepcionado, y ahora volvemos a votar por otras fuerzas.