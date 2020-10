Detenido un hombre de 25 años por la muerte de Victorine, la estudiante que nunca llegó a casa

Un hombre de 25 años fue detenido ayer por la muerte de Victorine, la estudiante de 18 años que desapareció el sábado 26 de septiembre en Villefontaine (Isère) cando volvía a su casa y fue encontrada muerta sumergida en un arroyo dos días después. La autopsia apuntó desde el principio a la “intervención de un tercero”. Y se abrió una investigación judicial por secuestro y asesinato. Ayer las pistas condujeron al joven detenido. Se llevó a cabo un registro en su domicilio y se le sometió a un interrogatorio en el que parece que ha confesado el crimen, según apuntan medios franceses.

Precisamente ayer una de las hermanas de Victorine publicaba en Facebook un emotivo mensaje: “Hace dos semanas que encontramos tu cuerpo sin vida... Más pasan los días, más difícil es estar sin ti...me gustaría tanto que despertaras y me anunciaras que todo esto es mentira. Tengo miedo a lo que viene, a los años venideros. Quiero hablarte, quiero que me aconsejes, quiero reír, quiero llorar, quiero más recuerdos contigo. Perrine y yo te extrañamos. Nuestros momentos entre hermanas fueron tan buenos, ahora solo somos 2. 2 hermanas que lloran tu ausencia. Es tan difícil ir a recogerme en tu tumba. Eres amada y tu tumba está magníficamente llena de flores. Me ayudas a ser fuerte desde el cielo para papá, mamá, Remy, Perrine y el resto del mundo, pero eso NUNCA borrará este dolor indescriptible. Te amo más que a nada".

Victorine desapareció un sábado 26 de septiembre por la tarde tras haber estado con unos amigos en un centro comercial. Sobre las 19:00, decidió irse a casa, pero perdió el autobús que podía llevarla y decidió recorrer a pie los dos kilómetros junto a una zona boscosa que la separaban de su hogar. Avisó de que en veinte minutos estaría en casa y que no le quedaba mucha batería en el móvil. Después, silencio. Sus padres alertaron a la policía a las 21:00. Tenían claro desde el principio que algo le había pasado y que no se trataba de una fuga. El lunes siguiente la policía encontró su cuerpo sin vida.