Uno de los dirigentes de Amanecer Dorado se da a la fuga para no ingresar en prisión

Las autoridades griegas están buscando a uno de los principales miembros del partido de extrema derecha Amanecer Dorado después de que se negara a entregarse tras una decisión judicial que ordenó su encarcelamiento.

La policía busca a Christos Pappas, de 58 años, oficialmente considerado fugitivo después de una decisión judicial del jueves que ordenaba que un total de 39 personas, incluidos 13 líderes de Amanecer Dorado, fueran encarcelados después de ser condenados por dirigir el partido como una organización criminal. Todos menos dos de los 39 estaban bajo custodia el jueves por la noche, habiéndose entregado.

Sin embargo, el abogado de Pappas, Periklis Stavrianakis, dijo a la emisora estatal griega ERT que su cliente no se rentregaría porque consideraba que su condena será anulada en la apelación, lo que implicaría que ha cumplido una pena de prisión que podría ser revocada. Los procesos de apelación en el sistema judicial griego pueden tardar varios años.

El otro dirigente de Amanecer Dorado que aún no está detenido es Ioannis Lagos, actualmente miembro del parlamento europeo que vive en Bruselas y está protegido por inmunidad. Lagos fue el único de los ex legisladores que no apeló. Se espera que las 37 personas bajo custodia, incluido el líder del partido Nikos Michaloliakos, sean trasladadas a prisiones de todo el país.

