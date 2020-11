“Si hay un empate, la Cámara de Representantes decide el ganador”

¿Por qué una alta participación de votantes puede beneficiar a Biden más que a Trump?

No estoy seguro de que sea necesariamente así. La sorprendente victoria de Donald Trump en 2016 se debió, en parte, a su movilización de blancos de clase baja que no habían sido votantes habituales. A Trump también le ayudó una ligera disminución en la participación entre los votantes negros, que habían sido movilizados en las campañas presidenciales de Obama, pero que no se movilizaron para votar a Hillary Cinton en 2016. Si la alta participación ayuda a Biden, será porque ha logrado recuperar la participación de los votantes afroamericanos a sus niveles de 2008 y 2012, además de hacer que los jóvenes participen.

¿Los jóvenes se han movilizado ahora más que en 2016?

Así es, estamos viendo un mayor interés entre los votantes jóvenes y ese podría ser el factor más importante que impulse la participación. Además, en líneas generales parece haber un mayor interés en esta elección en todos los segmentos de la sociedad.

¿Es posible que haya un empate en las elecciones? ¿Quién decide la elección presidencial si hay empate en el Colegio Electoral?

Existe una posibilidad muy pequeña de empate en el Colegio Electoral, lo que implicaría que cada candidato obtiene 269 votos. Si hay un empate, o de manera más general, nadie obtiene la mayoría, la Cámara de Representantes de Estados Unidos decide el ganador. A esto se le llama «elección contingente».

¿Qué pasa si Donald Trump se declara ganador aunque el recuento total no esté terminado?

Tal declaración no tendría valor legal. El efecto más grave podría ser la movilización de los elementos más marginales de sus partidarios, que podrían tomar el tema en sus propias manos para proteger lo que consideran una victoria de Trump.

¿Cómo podría ser la reacción de Trump si Biden gana las elecciones? ¿Trump boicoteará el resultado? ¿Y Biden impugnará el resultado si Trump gana con un puñado de votos?

No cuento con que Trump sea un perdedor amable, si es que pierde. Bien podría seguir diciendo que le robaron una victoria legítima. Y muy bien podría boicotear la asistencia a la inauguración de la nueva legislatura en caso de que gane el demócrata Joe Biden. No tomo muy en serio los avisos de que Trump intentará usar la fuerza para permanecer en el cargo.