Guaidó pide al Senado francés no reconocer las elecciones del 6-D

Juan Guaidó sigue siendo reconocido por Francia con un largo título conferido en enero de 2019: “Presidente interino de Venezuela, encargado de organizar elecciones libres”. Una misión que dos años después aún no ha se ha concretado y que ahora se ve amenazada por otro proceso electoral convocado por Nicolás Maduro para este 6-D: la elección de una nueva Asamblea Nacional.

Guaidó participó vía videoconferencia en la sesión del Senado francés de este miércoles para pedir su rechazo al proceso electoral que se avecina: “Estas elecciones del 6 de diciembre nos preocupan. Algunos medios dicen que yo soy candidato a este proceso pero no lo soy. En realidad, ningún partido político de oposición puede participar. No tenemos derecho a presentarnos como candidatos a esta elección”.

La OEA, la ONU, la Unión Europea han señalado en diferentes oportunidades que estas elecciones no son democráticas y por eso hablamos de boicot desde el principio. Por eso pedimos al Senado francés y al mundo que nos acompañen para organizar una elección libre que nos permita salir de esta crisis no solamente monetaria sino también política”.

Hay que recordar que los más grandes partidos de oposición como Primero Justicia y Voluntad Popular (fundado por Leopoldo López quien huyó clandestinamente a España) fueron intervenidos en junio de este año por el Tribunal Supremo de Justicia para reemplazar sus directivas y nombrar sustitutos. Los “opositores” que participan en esta contienda son personajes que no tienen ningún liderazgo político ni aceptación popular, pero que jugarán el juego este domingo.

A nivel económico, Guaidó no se detiene en fórmulas edulcoradas ante el Senado y habla abiertamente de un “país en guerra”, donde la inflación se eleva ya a un millón por ciento. El país con mayores reservas petroleras del mundo en el que, paradójicamente, un maestro gana 2 dólares al mes. Un país que pasó de ser el tercer exportador de crudo a nivel mundial, a importar petróleo de Irán y a no poder abastecer de combustible a su propia población. “Yo mismo he tenido que hacer la cola para echar gasolina” remata el opositor.

Una de las preguntas que los senadores hicieron a Guaidó este miércoles se enfoca en la etapa siguiente al 6-D: ¿qué va a hacer Guaidó después de las elecciones legislativas? Recordemos que su llegada a la posición de presidente interino, reconocido por más de 60 países, es posible gracias a su puesto de diputado y presidente de la Asamblea Nacional. Si el órgano legislativo cambia y Guaidó pierde la presidencia parlamentaria, ¿cómo queda su presidencia interina?

La embajadora de Guaidó en Francia, Isadora Zubillaga, evoca la figura de la “continuidad institucional” que no es más que prolongar indefinidamente el período de actividad de la actual Asamblea Nacional y hacer caso omiso de la elección legislativa del 6 de diciembre convocada por Maduro.

“Ese día se realizará un fraude electoral. Se elegirá una nueva Asamblea Nacional usurpadora que no será reconocida por los venezolanos, primeramente, pero tampoco será reconocida por la comunidad internacional. No habrá una transferencia de poder hacia una nueva asamblea ilegítima y eso tiene un asidero en la Constitución de Venezuela. La actual Asamblea Nacional seguirá siendo el órgano legislativo y Juan Guaidó su presidente”, explica Zubillaga.