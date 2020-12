La misteriosa enfermedad que ningún médico logra identificar

Los funcionarios de salud y los expertos están desconcertados por una misteriosa enfermedad que ha dejado a más de 500 personas hospitalizadas y una persona muerta en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India. La enfermedad se detectó por primera vez el sábado por la noche en Eluru, una antigua ciudad famosa por sus productos tejidos a mano.

La gente comenzó a convulsionar sin previo aviso, cuenta Geeta Prasadini, directora de salud pública. Desde entonces, se ha informado de síntomas que van desde náuseas y ansiedad hasta pérdida del conocimiento en 546 pacientes ingresados en hospitales. Muchos se han recuperado y han regresado a casa, mientras que 148 todavía están siendo tratados, relata Dasari Nagarjuna, portavoz del gobierno. Han llegado a la ciudad equipos de expertos procedentes de los mejores institutos científicos de la India. Se han sugerido y se están probando diferentes teorías. La hipótesis más reciente es la contaminación de los alimentos por plaguicidas. “Pero nadie lo sabe “, admite Prasadini.

Un niño es trasladado al hospital

Lo que confunde a los expertos es que no parece haber ningún vínculo común entre los cientos de personas que han enfermado. Todos los pacientes dieron negativo para COVID-19 y otras enfermedades virales como el dengue, la chikungunya o el herpes. No están relacionados entre sí. No todos viven en la misma zona. Son de diferentes grupos de edad, incluidos unos 70 niños, pero muy pocos son ancianos. Inicialmente, se sospechó de agua contaminada. Pero la oficina del primer ministro confirmó que las personas que no usan el suministro de agua municipal también han enfermado y que las pruebas iniciales de las muestras de agua no revelaron ningún químico dañino.

Un hombre de 45 años fue hospitalizado con síntomas que se asemejan a la epilepsia y murió el domingo por la noche, han informado los médicos.

Prasadini asegura que su autopsia no arrojó ninguna luz sobre la causa de la muerte. La hipótesis que se está probando actualmente es que la gente haya comido verduras contaminadas con pesticidas hechos de compuestos orgánicos que contienen fósforo. Pero esta es una “suposición” basada en el hecho de que tales pesticidas se usan comúnmente en el área y no en ninguna evidencia, explica Prasadini. Los expertos están haciendo pruebas para ver si los pesticidas habían contaminado los estanques de peces o se habían echado sobre las verduras.

El líder de la oposición, N. Chandrababu Naidu, exigió en Twitter una “investigación imparcial y completa del incidente”. El estado de Andhra Pradesh se encuentra entre los más afectados por COVID-19, con más de 800.000 casos detectados. El sistema de salud en el estado, como el resto de la India, se ha visto afectado por el virus. Ap