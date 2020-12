Minutos de pesadilla en la base militar de Ramstein

La base militar de Estados Unidos en Alemania, en la localidad de Ramstein, vivió este fin de semana una inquietante confusión que desató las señales de alarma entre el personal militar. Todo surgió a raíz de un ejercicio militar ruso en el que se lanzaron de forma ficticia varios misiles balísticos, informa la CNN.

Al parecer, los informes preliminares destacan que la señal antimisiles pudo haberse activado cuando los satélites de inteligencia de EE UU detectaron un lanzamiento desde un submarino ruso, el Vladimir Monomakh, que habría disparado cuatro misiles intercontinentales desde su ubicación en el Mar de Okhotsk, al oeste de Rusia.

El episodio provocó que se activaran las señales defensivas en Ramstein a través de un sistema de altavoces. La advertencia “hizo que mi corazón diera un vuelco durante un segundo”, dijo en un comentario de Facebook de la Base Aérea de Ramstein uno de los soldados. Otro miembro del personal comentó: “Yo también corrí hacia la base y comencé a gritarle a la gente que se cubriera”.

Las Fuerzas Aéreas de EEUU de Europa y de África indicaron el lunes que “el centro de control siguió los procedimientos adecuados para proporcionar avisos rápidos y precisos a todo el personal requerido”, tanto cuando se recibió la alerta inicial como “minutos” después del lanzamiento del falso misil. En un comunicado, el ejército estadounidense reconoció que “recibió una alerta a través de un sistema de notificación de advertencia de un lanzamiento de misiles”.

“Se determinó que el lanzamiento del misil formaba parte de un ejercicio de entrenamiento y, en cuestión de minutos, el centro de control volvió a seguir los procedimientos adecuados y proporcionó notificaciones actualizadas. Monitoreamos de manera constante y rutinaria cualquier amenaza a nuestras fuerzas y nuestro aliados“, sostiene el comunicado de la Fuerza Aérea de EEUU.

En el comunicado no se reconoció el lanzamiento del misil ruso, pero varios funcionarios de defensa confirmaron a la cadena CNN que ocurrió. Un funcionario reveló que los rusos habían emitido un “aviso a los pilotos” que cubrían un período de varios días, advirtiendo de que se mantuvieran fuera del área específica debido a la actividad militar. Ese es un procedimiento de notificación típico.

El Comando Estratégico de Estados Unidos pudo confirmar rápidamente que los misiles no representaban una amenaza, por lo que no está claro por qué se activó la advertencia, dijeron las autoridades. Un funcionario citado por la CNN señaló que el incidente es preocupante porque siempre existe la posibilidad de un error de cálculo dadas las tensiones con Rusia. Pero esta vez no hubo indicios de amenaza, enfatizó el funcionario.

Submarino ruso

Mientras en Ramstein cundía el pánico, el submarino nuclear ruso Vladimir Monomakh, de la Flota del Pacífico, pudo probar con éxito los cuatro misiles balísticos intercontinentales en una muestra de preparación de las fuerzas nucleares de Moscú en medio de la tensión con Estados Unidos.

Sus ojivas ficticias alcanzaron sus objetivos designados en el campo de tiro de Chiza en la región de Arkhangelsk, en el noroeste de Rusia, a más de 5.500 kilómetros (más de 3.400 millas) de distancia, dijo el ministerio en un comunicado recogido por la agencia AP.

El Vladimir Monomakh es uno de los nuevos submarinos nucleares de clase Borei que llevan 16 misiles Bulava cada uno y están destinados a servir como el núcleo del componente naval de las fuerzas nucleares rusas durante las próximas décadas. Otro submarino del mismo tipo realizó un lanzamiento similar de cuatro misiles Bulava en 2018, una demostración costosa de la eficiencia de la disuasión nuclear del país que imita las condiciones de un gran conflicto nuclear.

Como parte de esas maniobras, otro submarino nuclear ruso también realizó un lanzamiento de práctica de un misil balístico intercontinental desde el mar de Barents, con el lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde la instalación de Plesetsk en el noroeste de Rusia.

Rusia ha ampliado sus ejercicios militares en los últimos años en medio de las tensiones con Occidente, ya que las relaciones se han hundido a mínimos tras la Guerra Fría después de la anexión de Moscú en 2014 de la península de Crimea en Ucrania.

La serie de lanzamientos de misiles se produce menos de dos meses antes de que expire el nuevo tratado START de control de armas entre Estados Unidos y Rusia a principios de febrero. Moscú y Washington han discutido la posibilidad de su extensión, pero hasta ahora no han logrado superar sus diferencias.