Francia espera la sentencia por el atentado contra “Charlie Hebdo”

Este miércoles se conocerá el veredicto del juicio por terrorismo contra 14 personas vinculadas a los atentados de enero de 2015 en París contra el semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado kosher finaliza el miércoles después de tres meses marcados por nuevos ataques yihadistas y el testimonio devastador sobre los tres días sangrientos que estremecieron a Francia.

Los autores materiales de los ataque fueron los hermanos Said y Chérif Kouachi, que murieron tras cometer el crimen. Ellos dispararon en la redacción de ‘Charlie Hebdo’ por haber publicado caricaturas de Mahoma que consideraban ofensivas. También falleció Amédy Coulibaly, que mató a una policía antes de tomar por asalto un supermercado judío. Se sabe que Coulibaly y los hermanos Kouach se hicieron con un arsenal de armas procedentes de una filial belga y otra de Lille (norte de Francia), pero los testimonios aportados no han permitido establecer el recorrido hasta que llegaron a ellos.

Los once acusados presentes en la sala, pues otros tres siguen en paradero desconocido con orden de busca y captura, pudieron pronunciarse este lunes por última vez. Algunos con vehemencia pero en su mayoría cabizbajos, los que aprovecharon su turno de palabra defendieron su inocencia y se disculparon ante las familias de las víctimas.

La Fiscalía solicitó la semana pasada penas que van desde los cinco años de cárcel hasta la cadena perpetua, señalando a los que se sentaban en el banquillo de haber sido una herramienta esencial a la comisión de los crímenes contra la redacción de la revista satírica y el supermercado judío en París.

En total, los investigadores examinaron 37 millones de bits de datos telefónicos, según el testimonio en vídeo de la policía judicial. Entre los que testificaron se encontraban las viudas de Cherif y Said Kouachi.

Una de las personas que salieron con vida del ataque en la revista Charlie Hebdo fue Corinne Rey, una caricaturista que había bajado a fumar, pero que fue obligada a subir las escaleras para marcar el código de la puerta de acceso. Ella observó con horror cómo abrían fuego contra el consejo editorial. Durante años, ha albergado un sentimiento de culpa porque se le perdonara la vida mientras otros morían. “No me mataron, pero lo que me pasó fue absolutamente escalofriante y viviré con eso hasta que mi vida termine”, testificó.

Al día siguiente del atentado contra Charlie Hebdo, Coulibaly disparó y mató a una joven policía después. Para entonces, los hermanos Kouachi trataban de huir de Francia mientras el país estaba paralizado de miedo.

Las autoridades no relacionaron el tiroteo en la tienda kosher con la masacre de Charlie Hebdo de inmediato. Se estaban acercando a los hermanos fugitivos cuando llegaron las primeras alertas de un pistolero dentro de un supermercado kosher. Era un viernes por la tarde y los clientes se apresuraban a terminar sus compras antes del sábado cuando entró Coulibaly con un rifle de asalto, pistolas y explosivos. Con una cámara GoPro fijada a su torso, disparó contra un empleado y un cliente, luego mató a un segundo cliente antes de ordenar a un cajero que cerrara las persianas metálicas de la tienda.

La primera víctima, Yohan Cohen, yacía agonizante en el suelo y Coulibaly se dirigió a unos 20 rehenes en la habitación y les preguntó si debía “acabar con él”. A pesar de las súplicas para que lo dejaran en paz, Coulibaly le dio un tiro mortal, según al testimonio de la cajera Zarie Sibony. ”Ustedes son judíos y franceses, las dos cosas que más odio”, les dijo.

A unos 40 kilómetros de distancia, los hermanos Kouachi fueron acorralados en una imprenta con sus propios rehenes. Al final, los tres atacantes murieron en redadas policiales casi simultáneas. Fue el primer ataque en Europa reivindicado por el grupo Estado Islámico. Una de las claves del juicio es quién los ayudó y cómo. Los fiscales dijeron que los Kouachi autofinanciaron su ataque, mientras que Coulibaly y su esposa, Hayat Boumeddiene, obtuvieron préstamos fraudulentos.

Boumeddiene, la única mujer juzgada, huyó a Siria días antes del ataque con otros dos acusados ausentes, Mohamed y Mehdi Belhoucine. Se cree que los hermanos están muertos, mientras que se cree que Boumeddiene sigue vivo, en algún lugar entre Siria y Turquía.